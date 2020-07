Erdogan diz que Turquia continuará na Síria 'até que o povo seja livre'

A Turquia manterá uma presença militar no norte da Síria "até que o povo sírio seja livre", declarou, nesta terça-feira (21), o presidente Recep Tayyip Erdogan, que também criticou as recentes eleições no país em guerra.

"Continuaremos no país até que o povo sírio, nosso vizinho e irmão, recupere a liberdade, a paz e a segurança", disse Erdogan durante um discurso em Ancara.

A Turquia realizou três incursões militares no norte da Síria desde 2016 para combater o grupo Estado Islâmico (EI) e a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

No norte desse país, imerso em uma guerra civil desde 2011, Ancara apoia militarmente grupos rebeldes que se opõem ao presidente sírio Bashar al-Assad.

Essas áreas estão sujeitas à influência de Ancara, não apenas em termos militares, mas principalmente devido à dependência econômica.

As autoridades da província de Idlib, a última grande fortaleza jihadista e rebelde, começaram no mês passado a substituir a libra síria, em queda livre, pela moeda turca nas transações mais comuns.

Em seu discurso, Erdogan também criticou as eleições legislativas de domingo passado na Síria, que os Estados Unidos também chamaram de "fraudulentas".

"Isso são eleições? Onde estão os países que se declaram democraticamente avançados?", lançou.

Erdogan também afirmou que a Turquia "acompanha de perto" a situação na Líbia, onde Ancara apoia o governo de Trípoli diante das forças do marechal Khalifa Haftar, que por sua vez conta com o apoio do Egito, Rússia e Emirados Árabes Unidos.

O parlamento egípcio autorizou na segunda-feira uma eventual intervenção armada na Líbia se as forças do governo de Trípoli continuarem avançando para o leste.

"Não deixaremos ninguém tornar seus desejos realidades, não permitiremos", declarou Erdogan, sem mencionar explicitamente o Egito.