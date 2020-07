Costa Rica apreende duas toneladas de cocaína em lancha no Caribe

Autoridades da Costa Rica apreenderam duas toneladas de cocaína em uma embarcação apreendida no Caribe em uma operação apoiada pelas forças da Colômbia e dos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira (20) o Ministério da Segurança.

No barco foram detidos quatro colombianos que se identificaram com os sobrenomes Otero Muñoz, Medina Ramos, Pérez Manjarrés e Chaverra Valdez, segundo comunicado do ministério.

O ministro da Segurança, Michael Soto, disse que a operação começou no sábado, quando as autoridades costa-riquenhas receberam um alerta da Marinha colombiana sobre a presença de uma lancha com drogas no Caribe.

Com a informação, o serviço da guarda costeira da Costa Rica enviou lanchas de interceptação apoiadas por aeronaves do Serviço de Vigilância Aérea e dos Estados Unios, com o que a embarcação com a carga de entorpecentes foi localizada.

"Os tripulantes da lancha, ao notar a presença policial, começaram a jogar a carga na água e fugiram" para águas panamenhas, segundo o comunicado.

A carga de droga foi encontrada flutuando em frente à costa das cidades turísticas costa-riquenhas de Cahuita e Manzanillo.

Soto disse que a Costa Rica apreendeu 26,3 toneladas de cocaína este ano.