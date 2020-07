Trump defende uso de máscara nos EUA como gesto 'patriótico'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que durantes meses se negou a promover o uso de máscaras para combater a pandemia do novo coronavírus, publicou no Twitter nesta segunda-feira (20) uma foto em que aparece com o adereço, um gesto que considerou "patriótico".

"Estamos unidos em nosso esforço para vencer o invisível vírus da China e muitas pessoas dizem que é patriótico usar uma máscara quando não se pode respeitar o distanciamento social", escreveu Trump em sua conta na rede social.

"Não há ninguém mais patriótico do que eu, seu presidente favorito!", concluiu.

A mensagem veio acompanhada de uma foto, em branco e preto, em que Trump aparece usando uma máscara com o selo presidencial.

Este novo apoio à campanha de uso da máscara nos Estados Unidos é uma reviravolta em relação ao comportamento anterior do presidente americano, que via seu uso como um sinal de fraqueza e uma reação exagerada à pandemia.

Contudo, Trump não chegou a apoiar os pedidos de alguns setores da sociedade americana para que o uso da máscara em público seja obrigatório em todo o país.

As principais autoridades médicas americanas, respaldadas por vários líderes do Partido Republicano, defendem que o uso da máscara é crucial para deter a propagação da doença.

Em meio a um ressurgimento do vírus nos estados do sul e do oeste dos Estados Unidos, incluindo alguns que são bastiões eleitorais republicanos, Trump se vê submetido a novas pressões para mudar o discurso em relação à crise sanitária.

O presidente usou uma máscara em público pela primeira vez em 11 de julho, em meio a uma cruel pandemia que fez dos Estados Unidos o país mais atingido do mundo, com mais de 140.000 mortes.

Por outro lado, o adversário de Trump nas eleições presidenciais de novembro, o democrata Joe Biden, sempre apareceu em público usando máscara nos últimos meses.