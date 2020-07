Modelo israelense Bar Refaeli é condenada por sonegação de impostos

A famosa modelo israelense Bar Refaeli foi condenada nesta segunda-feira (20) por sonegação de impostos a pagar multa e cumprir nove meses de serviço comunitário por um tribunal de Tel Aviv.

Refaeli, de 35 anos, se declarou culpada de ter apresentado declarações falsas sobre seus períodos de residência no exterior para sonegar o fisco israelense.

Ela foi condenada a pagar 2,5 milhões de shequels (730.000 dólares) de multa, além de reembolsar seus atrasos fiscais, bem como a nove meses de trabalhos de interesse geral, segundo a ata da primeira instância de Tel Aviv.

Os cidadãos israelenses residentes no exterior não são obrigados a declarar em Israel os rendimentos recebidos em outros países. Mas as autoridades israelenses acusam a 'top model' e a mãe dela de terem declarado uma residência fictícia no exterior para sonegar o fisco e pagar menos impostos.

A mãe da modelo, Tzipi Refaeli, foi condenada a 16 meses de prisão, a pagar 2,5 milhões de shequels (730.000 dólares) de multa, além de pagar seus atrasos fiscais.

As duas mulheres se declararam culpadas em virtude de acordos de negociação de pena.

A sentença encerrou um caso que se arrastava há anos, pois Bar Refaeli foi detida pela primeira vez em dezembro de 2015 e libertada sob fiança.

A modelo, que teve um relacionamento com o ator Leonardo DiCaprio, também gerou polêmica ao escapar dos dois anos de serviço militar obrigatório em Israel ao se casar com um amigo do pai, de quem se divorciou pouco depois.

Mulheres casadas ou grávidas são eximidas de prestar serviço militar em Israel.

Bar Rafaeli é casada com o empresário israelense Adi Ezra.