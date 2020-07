Governador da Flórida pede doações de plasma

O governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu nesta segunda-feira aos que tiveram COVID-19 que doassem plasma para ajudar a salvar vidas, em um momento em que o remdesivir antiviral está em falta e os hospitais deste estado do sudeste dos Estados Unidos estão saturados.

A situação na Flórida piora: mais de 9.500 pessoas são hospitalizadas com coronavírus, apenas 18% dos leitos de terapia intensiva estão disponíveis, as filas para fazer o teste excedem um quilômetro e os resultados levam de 7 a 10 dias para serem conhecidos, o que impede que as pessoas infectadas se isolem a tempo.

Na segunda-feira, a Flórida registrou 10.347 novos casos e 90 mortes, elevando o número total de óbitos neste novo epicentro do coronavírus nos Estados Unidos para 5.072.

Criticado por sua gestão da pandemia e sua recusa em ordenar o uso obrigatório de máscaras, o governador foi interrompido por manifestantes que gritavam você está mentindo!" na sede do centro de doação de sangue OneBlood em Orlando, onde a conferência foi realizada.

Precisando elevar o tom de voz, DeSantis encorajou os moradores da Flórida a fazerem um teste de anticorpos e doarem sangue caso testem positivo.

"Há pessoas que teve isso sem sintomas há um mês ou dois e que possuem anticorpos que podem ser usados ", disse o governador.

O plasma convalescente é coletado de pessoas que se recuperaram do coronavírus e desenvolveram anticorpos que permanecem no plasma sanguíneo. A transfusão de plasma mostra resultados promissores em pacientes hospitalizados.

"A demanda [por plasma] é sem precedentes", disse George Scholl, presidente da OneBlood. "É uma porta giratória. Assim que o plasma chega, ele sai novamente".

Scholl detalhou que a OneBlood tem um aumento de 500% nas solicitações hospitalares de plasma convalescente da COVID-19 e pediu às pessoas com anticorpos que marquem uma consulta no site www.oneblood.org.

A Associação Hospitalar da Flórida informou no fim de semana que tinha uma "necessidade crítica" de remdesivir, um antiviral que demonstrou eficácia na recuperação de pacientes.

Nesta segunda-feira, a organização informou que espera um envio de 50.000 ampolas dentro de duas semanas.

O prefeito de Miami, Francis Suarez, o primeiro morador da Flórida a doar plasma convalescente, também está pedindo que os recuperados de COVID-19 tornem a doação de seus anticorpos um hábito, já que a doação pode ser feita uma vez por mês.