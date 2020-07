COVID-19 pode levar a uma trombose fatal, mostra estudo

(foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

A infecção pelo novo coronavírus é ligada ao surgimento de tromboses mais graves. Isso porque os coágulos formados nas pernas comprometem o fluxo sanguíneo em artérias importantes, elevando o risco de morte e amputação. O alerta é feito por pesquisadores do Centro Médico Montefiore, em Nova Yok. Eles ficaram intrigados com o aumento de pacientes com covid-19 apresentando sinais de trombose. Ao investigar os casos, chegaram à conclusão de que a combinação de complicações leva "a resultados terríveis".

O risco de amputação aumentou 25%. E o de morte, 38%. “Para comparação, a taxa de amputação e morte foi de 3% entre os pacientes do grupo controle (apenas com trombose)”, afirma Inessa A. Goldman, uma das pesquisadoras. A trombose pode ocorrer em qualquer fase da vida, mas é mais comum na meia-idade e na velhice. Todos os pacientes analisados na pesquisa eram idosos, com, em média, 70 anos.





Ao todo, 48 pessoas foram acompanhadas entre março e abril. Dessas, 16 foram hospitalizadas por covid-19 e reclamavam de frio, dor ou descoloração das pernas, que são sinais de trombose. Esses sintomas acontecem porque os coágulos dificultam o fluxo sanguíneo nas extremidades dos membros. Os pacientes internados também tinham queixa de desconforto respiratório, tosse, febre e estado mental alterado. Eles foram submetidos a um exame de imagem das penas. Os resultados mostraram que todos tinham ao menos um coágulo.





Como comparação, os pesquisadores usaram dados de 32 pacientes com perfis clínico e demográfico semelhantes. Essas pessoas foram submetidas ao mesmo exame de imagem, mas em anos anteriores, quando não havia a covid-19. Nesse caso, 69% foram diagnosticadas com trombose. O estudo mostrou ainda que, no caso dos pacientes com covid-19 e trombose, os coágulos eram significativamente maiores e afetavam as artérias mais altas das pernas, aumentando o risco de morte e de amputação.





Maior coagulação

Segundo Inessa A. Goldman, não estão claras as razões da associação entre a covid-19 e a trombose. A equipe acredita que haja uma combinação de fatores, incluindo maior tendência de coagulação do sangue, de danos ao revestimento das artérias e de aumento das reações imunológicas.





Enquanto não se chega a uma conclusão, a radiologista recomenda que os médicos fiquem atentos a essa conexão de problemas. “A conscientização da trombose arterial dos membros inferiores como uma possível complicação da infecção por covid-19 é importante para todos os profissionais que cuidam desses pacientes porque o diagnóstico precoce geralmente é crucial para a preservação dos membros”, justifica. A pesquisa foi publicada neste mês, na revista especializada Radiology.