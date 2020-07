Incêndio destrói órgão de catedral de Nantes, na França

Um incêndio tomou conta da catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul em #Nantes, na #França, neste sábado (18). As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a dimensão do fogo no interior do edifício pic.twitter.com/6WYKuzIyfN %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 18, 2020

(foto: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Um incêndio destruiu neste sábado emum órgão musical instalado na catedral dessa cidade francesa que fica no oeste da França.O incêndio já foi controlado e as causas, segundo autoridades francesas, serão investigadas.“Os estragos estão concentrados noque está completamente destruído. A plataforma sobre a qual se situa está muito instável e ameaça ruir”, afirmou o responsável dos bombeiros, Laurent Ferlay."Foi aberta uma investigação porvoluntário", disse o promotor da República em Nantes, Pierre Sennes.Aparentemente, o fogo irrompeu de "três lugares diferentes", de acordo com o responsável.As chamas foram vistas por pessoas que caminhavam perto dano início da manhã."Os danos estão concentrados no grande órgão, que parece totalmente destruído", disse o diretor departamental dos bombeiros, o general Laurent Ferlay, que anunciou que o incêndio estava "sob controle".Segundo ele, o dano não pode ser comparado ao sofrido pela Catedral de Notre-Dame de Paris, devastada por um incêndio em abril de 2019.Cerca de cem bombeiros participaram das tarefas de combate ao incêndio.A catedral gótica de Nantes já foi afetada pelas chamas em 1972, quando um incêndio devastou o teto, cuja parte mais antiga data do século XV.A catedral voltou a receber fiéis em 1985, após 13 anos de obras para reparar os danos.