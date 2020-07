Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de vendas plurianual com a Blue City Technology, desenvolvedora de um sistema de cidade inteligente para monitoramento de tráfego. Equipada com sensores lidar da Velodyne, a solução da Blue City Technology ajuda a aumentar a segurança e a mobilidade de vias públicas ao alimentar semáforos em tempo real com dados e análises de tráfego multimodal.

The Blue City Technology solution, equipped with Velodyne's lidar sensors, helps improve road safety and mobility by providing real-time multi-modal traffic data and analytics to traffic lights. (Photo: Blue City Technology)

A Blue City Technology, uma parceira "Automated with Velodyne", emprega sensores Ultra Puck da Velodyne para coletar dados de tráfego confiáveis sobre usuários de vias - o que abrange veículos, pedestres e ciclistas - preservando sempre o anonimato. Os sensores lidar da Velodyne não identificam características faciais individuais, uma crescente preocupação para aplicações civis. A tecnologia lidar oferece uma vantagem de privacidade em relação a sistemas que utilizam somente câmeras, uma vez que não registra detalhes como cor do cabelo ou da pele. Fica cada vez mais claro que incluir sensores lidar em sistemas de trânsito é adicionar "inteligência" à infraestrutura urbana de tráfego e pedestres.

Os sensores lidar podem fazer a varredura de uma grande multidão de pedestres e detectar informações gerais - porém fundamentais - como trajetória de movimentação, seja de uma criança ou adulto que tenha caído no chão ou esteja agindo de uma maneira não convencional, e tudo sem revelar suas características individuais. A solução da Blue City Technology monitora cruzamentos para que os sistemas de trânsito possam priorizar a travessia segura de pedestres e ciclistas, e gerenciar melhor o fluxo geral de veículos. O campo de visão de 360 graus do Ultra Puck permite que o sistema da Blue City Technology utilize na maioria dos casos apenas um sensor para cobrir todo um cruzamento.

A solução da Blue City Technology está sendo implementada em diversos países, inclusive para o monitoramento de tráfego em Montreal e em Kelowna, Colúmbia Britânica (Canadá) como parte de uma solução de cidade inteligente 5G realizada em parceria com a Rogers Communications e a Universidade da Colúmbia Britânica. A iniciativa de Kelowna busca melhorar a forma como as pessoas se movimentam pela área central da cidade para reforçar a segurança de pedestres e ciclistas.

"Os sensores lidar da Velodyne são nossa opção preferencial porque nos ajudam a concretizar nossa visão de aumentar a segurança e a eficiência em redes de trânsito", comentou Asad Lesani, PhD, cofundador e CEO da Blue City Technology. "Os sensores lidar da Velodyne coletam dados de tráfego em qualquer condição climática e de luminosidade, inclusive com chuva ou neve, durante o dia ou a noite. Eles possibilitam que nossa solução ajude administrações municipais a otimizarem tempos de deslocamento e aperfeiçoarem aspectos de segurança e planejamento."

"A Blue City Technology vem conquistando liderança no setor de sistemas de transporte inteligente. Seu uso inovador de sensores lidar da Velodyne para proporcionar informações detalhadas sobre redes de trânsito permitirá uma nova era de infraestrutura inteligente", declarou Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. "A Blue City gera a detecção precisa e em tempo real de congestionamentos e usuários de vias de tráfego que atravessam cruzamentos, e acreditamos que isso vai melhorar a vida das pessoas ao tornar sistemas de trânsito mais inteligentes, eficientes, seguros e eficazes."

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão circundante em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

