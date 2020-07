EUA sanciona chineses que integram rede de fentanil

O Tesouro dos Estados Unidos incluiu quatro cidadãos e uma empresa da China em sua lista de sanções, ao afirmar que integram uma rede de produção e tráfico de fentanil, em um novo golpe contra o gigante asiático.

O Departamento do Tesouro afirmou que Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng e Guangfu Zheng, assim como a empresa Global United Biotechnology Inc. integram a organização de tráfico de drogas com sede em Xangai, de Fujing Zheng, que foi indiciado em 2018 nos Estados Unidos embora permaneça na China.

O comunicado diz que a organização produziu e traficou enormes quantidades de opioides sintéticos fentanil e carfentanil (100 vezes mais potente do que o primeiro) para os Estados Unidos, onde alimentam uma epidemia de vício e mortes por overdose.

Os quatro cidadãos chineses mencionados na lista de sanções foram instrumentos para facilitar os pagamentos da organização de Zheng, acrescentou.

Zheng administra a Global United Biotechnology como "uma loja virtual" da rede de tráfico, que processa pagamentos com moedas virtuais como o bitcoin, para lavar sua receita através de empresas com sede na China e Hong Kong, disse o Tesouro.

No entanto, não esclareceu se a China, cujas relações com os Estados Unidos se deterioraram bastante, agiu contra a organização.

Apenas disse que "Fujing Zheng permanece na China".