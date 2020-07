Comunicado do Business Wire :World Defense Show

Hoje, a Autoridade Geral das Indústrias Militares do Reino da Arábia Saudita (GAMI) anunciou o lançamento do "World Defense Show". A mostra ocupará o centro do palco do circuito global de defesa, oferecendo aos expositores e visitantes a oportunidade de participar da primeira mostra de defesa verdadeiramente integrada da Arábia Saudita.

His Excellency Ahmad Al Ohali, Governor of GAMI (Photo: AETOSWire)

Fundada pela GAMI, o World Defense Show está focado na interoperabilidade entre tecnologias de defesa aérea, terrestre, marítima, de segurança e sistemas de defesa por satélite. O evento inaugural está programado para ocorrer entre 6 e 9 de março de 2022 e será realizada bienalmente na capital da Arábia Saudita, Riade.

Falando em uma entrevista coletiva virtual com a presença de empresas de defesa internacionais, o Governador da GAMI, Sua Excelência Ahmad Al Ohali, declarou: "À medida que a tecnologia está acelerando a taxa em que a indústria global de defesa está evoluindo, as considerações de defesa estão se tornando cada vez mais complexas. É necessária uma plataforma, que permita à comunidade de defesa se reunir e considerar coletivamente as grandes oportunidades e desafios que todos nós enfrentamos. É por isso que estamos lançando o World Defense Show, uma plataforma inovadora que apresenta, por meio de demonstrações ao vivo e virtuais, as possibilidades que a interoperabilidade pode oferecer em todos os cinco domínios de defesa: Ar, terra, mar, segurança e satélite".

Ele acrescentou: "Não há lugar melhor do que a Arábia Saudita para organizar um evento de defesa nessa escala. Um país do G20, o Reino é um dos maiores gastadores de defesa do mundo, com uma localização estratégica no centro dos três continentes, tornando-o um centro ideal para o comércio e a inovação de defesa. A visão da Arábia Saudita de localizar 50% de seus gastos com bilhões de dólares em defesa até 2030 também apresenta grandes oportunidades para OEMs e investidores da indústria global".

A GAMI recrutou uma equipe de especialistas internacionais para organizar e executar operações de eventos.

Shaun Ormrod, CEO do World Defense Show, disse:"O lançamento de hoje do World Defense Show marca um emocionante ponto de inflexão para a indústria de defesa e um passo à frente na ambição e escala de uma feira de defesa. Por meio do World Defense Show, demonstraremos por que a Arábia Saudita é fundamental para o futuro do setor de defesa. A plataforma permitirá o acesso a programas dedicados que suportam as empresas locais da Arábia Saudita, aproveitará as oportunidades de investimento e incentivará uma nova geração a aspirar a trabalhar na indústria de defesa".O Sr. Ormrod é o ex-CEO da Farnborough Airshow, com mais de 20 anos de experiência em feiras do setor.

Durante quatro dias, o World Defense Show exibirá exposições abrangentes e interativas de soluções integradas de tecnologia de defesa, além de conferências e seminários de liderança de pensamento focados na próxima geração de defesa. O local do evento, estimado para acomodar 80.000 metros quadrados de área de exposição, hospitalidade e área externa, contará com instalações de demonstração e recursos tecnológicos virtuais para mostrar todos os domínios de defesa em uma escala sem precedentes.

Sobre o World Defense Show

O World Defense Show é uma exibição e demonstração de soluções de defesa integradas e orientadas para a inovação, definidas para servir como palco global da interoperabilidade de defesa. O World Defense Show inaugural acontecerá semestralmente a partir de março de 2022 em Riade, Arábia Saudita, para mostrar as mais recentes soluções de defesa interoperáveis. O evento será realizado na presença da principal liderança da Arábia Saudita, delegações internacionais e importantes tomadores de decisão da indústria de todo o mundo.

Sobre a Autoridade Geral para Indústrias Militares

Fundadora do World Defense Show, a Autoridade Geral das Indústrias Militares da Arábia Saudita, é a reguladora, facilitadora e licenciadora da indústria militar do reino. A GAMI é responsável pelo desenvolvimento do setor de defesa nacional, de acordo com o compromisso nacional de localizar 50% da fabricação militar até 2030.

