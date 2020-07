Estudo aponta possível superestimativa de mortos por COVID-19 na Inglaterra

Um estudo da Universidade de Oxford aponta para a possibilidade de que o número de mortes pelo novo coronavírus na Inglaterra fora dos hospitais seja menor do que se pensava até então.

Com 45.000 óbitos, o Reino Unido é o país com mais mortes na Europa. A gestão da crise por parte do governo Boris Johnson foi bastante criticada.

A informação aparece em um estudo da Universidade de Oxford chamado "Por que ninguém pode nunca ficar curado de COVID-19 na Inglaterra - uma anomalia estatística" (em tradução livre do original).

De acordo com o método das autoridades de saúde inglesas (Public Health England), "um paciente que deu positivo, mas foi curado com sucesso e conseguiu deixar o hospital, será contabilizado como morto por COVID-19, mesmo que tenha sofrido um ataque cardíaco, ou tenha sido atropelado por um ônibus três meses depois".

Quando um paciente morre, o registro central do NHS, o serviço público de saúde britânico, recebe uma notificação. A lista de todos os casos confirmados é revista todos os dias para verificar se há pacientes falecidos.

De acordo com o estudo, é hora de "resolver esse erro estatístico que leva a exagerar o número de mortes associadas à COVID-19".

Os autores da publicação enfatizam que o estudo não foi submetido à avaliação do comitê de leitura.