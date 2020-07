Adiado para 20 de julho lançamento da primeira sonda árabe a Marte

O lançamento do Japão da "Hope", a primeira sonda árabe para Marte, foi programado para 20 de julho, após ter sido adiado devido ao mau tempo - informou a empresa de lançamento nesta sexta-feira (17).

A saída da sonda dos Emirados Árabes Unidos, prevista para quarta-feira, ocorrerá na próxima segunda-feira às 6h58 (18h58 de domingo no horário de Brasília), do centro espacial Tanegashima, no sul do Japão, anunciou a Mitsubishi Heavy Industries.

O programa dos Emirados é um dos três projetos em andamento em direção a Marte, junto com Tianwen-1, da China, e Mars 2020, dos Estados Unidos.

Esses programas aproveitam um período em que a Terra e Marte estão mais próximos, a 55 milhões de quilômetros um do outro, em comparação com 76 milhões de quilômetros em média.