Missão Orbiter divulga as imagens mais próximas já feitas do Sol

As 'fogueiras' solares foram captadas pelos instrumentos da sonda (foto: ORBITER SOLAR/ EUI/ESA/NASA/AFP) A Espacial Europeia (ESA) divulgou, nesta quinta-feira (16), a foto mais próxima já tirada do Sol, feita pela The Ultraviolet Imager (EUI) a bordo da sonda The Solar Orbiter em 30 de maio de 2020.





As 'fogueiras' solares, que ainda precisam ser pesquisadas para saber a origem e mecanismo, foram captadas pelos instrumentos da sonda.

Segundo o cientista David Berghmans, de Bruxelas, "as fogueiras são parentes das explosões solares e são pelo menos um milhão e até um bilhão de vezes menores", disse. "Ao olhar para as novas imagens de alta resolução, elas [as fogueiras] estão literalmente em todos os lugares que olhamos".





A expectativa é de que a Solar Orbiter chegue ainda a 42 milhões de quilômetros, ficando até mais próxima do Sol do que Mercúrio, o planeta com a menor distância em relação ao astro em todo o Sistema Solar.