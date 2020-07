Homem é preso por apostar fundo de ajuda para a pandemia em cassinos de Las Vegas

Um residente de Los Angeles foi detido nesta quinta-feira (16) por obter de maneira fraudulenta cerca de 9 milhões de dólares de fundos de alívio contra a pandemia e usar parte do dinheiro para apostar em Las Vegas.

Andrew Marnell, de 40 anos, é acusado de ter apresentado vários pedidos fraudulentos de empréstimos no programa federal criado para ajudar empresas com o pagamento do salário de funcionários durante a crise sanitária.

Os procuradores acusam Marnell de usar o dinheiro para fazer investimentos arriscados na bolsa de valores e de perder centenas de milhares de dólares em cassinos de Las Vegas.

Estes empréstimos federais -chamados de Paycheck Protection Program (PPP)- são parte de um pacote de leis que contempla 2,2 bilhões de dólares em ajuda financeira para milhões de americanos que ficaram financeiramente vulneráveis devido à crise econômica causada pela pandemia.

Segundo as autoridades, Marnell, que comparecerá diante de um juiz na próxima terça-feira, poderá ser condenado a 30 anos de prisão por fraude bancário.