Jovem morre de peste bubônica na Mongólia após comer carne de marmota

A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde da Mangólia (foto: PixaBay/Reprodução) jovem morreu na última segunda-feira (13) de peste bubônica na Mongólia. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde do país. De acordo com o governo, ele pode ter sido infectado após comer carne de marmota. Dois outros adolescentes que também consumiram o alimento estão sendo tratados com antibióticos. Ummorreu na última segunda-feira (13) dena. A informação foi confirmada pelodo país. De acordo com o governo, ele pode ter sido infectado após comer carne de marmota. Dois outros adolescentes que também consumiram o alimento estão sendo tratados com antibióticos.

O caso aconteceu na província de Gobi-Altai, que foi colocada em quarentena. Desde que novos casos da doença foram registrados no território, em 3 de julho, o governo informou que 140 pessoas foram colocadas em isolamento social.

O Ministério da Saúde da Mongólia informou que deve dar mais informações sobre o caso no fim da semana. Apesar disso, já foi emitido um alerta para que as pessoas evitem comer carne de marmota.

Ainda de acordo com o governo, existe outro caso de peste bubônica confirmado no país, mas sem relação com o jovem morto na segunda-feira. O paciente já está melhorando.