Ações da Netflix despencam, apesar do aumento de usuários

As ações da Netflix despencaram nesta quinta-feira (16) depois que o principal serviço de entretenimento via streaming divulgou lucros trimestrais relativamente baixos, apesar do aumento no número de assinantes.

A Netflix reportou lucro de US$ 720 milhões em uma receita de US$ 6,1 bilhões no último trimestre, em comparação aos US$ 709 milhões em lucro e US$ 5,8 bilhões em receita contabilizados nos primeiros três meses do ano.

Os analistas de Wall Street esperavam lucros mais altos, especialmente em um momento de confinamento devido à pandemia de coronavírus.

O número de assinaturas pagas aumentou em 10,1 milhões, de acordo com a empresa sediada na Califórnia, mas a Netflix alertou os investidores de que este crescimento poderia desacelerar, já que as novas adesões se concentraram nos primeiros meses, quando os bloqueios começaram, em vez de se dividir ao longo do ano.

As ações da plataforma caíram mais de 10% nas negociações seguidas da divulgação dos números.

Em carta aos acionistas a Netflix disse que, embora a produção de seus programas originais estejam programadas, a plataforma está focada em retomar as atividades com segurança.

"À medida que o mundo reabre lentamente, nossa principal prioridade é reiniciar nossas produções com segurança e de maneira consistente com as medidas locais de saúde para garantir que nossos usuários possam desfrutar de uma gama diversificada de novos conteúdos de alta qualidade", disseram os executivos na carta.

"Não existe uma abordagem única, estamos nos adaptando às circunstâncias locais. Hoje, estamos retomando lentamente as produções em muitas partes do mundo".

A Netflix enfrenta uma concorrência cada vez maior de gigantes da tecnologia como Apple e Amazon, além de gigantes do entretenimento como Disney, NBCUniversal e WarnerMedia.

"Além disso, o crescimento do TikTok é impressionante, mostrando a fluidez do entretenimento na Internet", disse a Netflix na carta.

"Em vez de nos preocuparmos com todos esses concorrentes, continuamos mantendo nossa estratégia de tentar melhorar nosso serviço e conteúdo a cada trimestre mais rapidamente do que nossos adversários".