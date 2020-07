Publicada na Itália última investigação do 'comissário Montalbano'

"Riccardino", última investigação do "comissário Montalbano", personagem do escritor Andrea Camilleri, foi publicada nesta quinta-feira na Itália, um ano após a morte do autor, anunciou a editora.

A última investigação do célebre comissário aparece em edição especial, contendo duas versões: "a versão final, de 2016, e a primeira, escrita pelo autor em 2005 e que havia ficado na gaveta" da editora Sellerio, informa a mesma em seu site.

O romance póstumo é publicado um ano após a morte, aos 93 anos, daquele que é considerado o "papa" dos romances policiais italianos.

"Aos 80 anos, queria prever a retirada de cena de Montalbano, tive essa ideia e não a deixei escapar", conta Camilleri em citação publicada no site da editora. "Então, eu me vi escrevendo esse romance, que representa o último capítulo, o último livro da série."

Camilleri explicou, também, que havia enviado o romance a seu editor, baseado em Palermo, e pedido a ele que o publicasse após a sua morte.

Diretor de teatro, produtor de TV e roteirista, Camilleri ficou conhecido tardiamente como romancista, mas seu sucesso foi fulgurante. Da caneta deste siciliano, oriundo de Porto Empedocle, nasceu, em 1994, o comissário Montalbano, um policial amável e apreciador da boa mesa, convertido em um dos nomes mais famosos dos romances policiais europeus.

As aventuras do comissário são contadas em cerca de 30 romances e numa série de TV acompanhada pelos italianos há cerca de 20 anos, em que Montalbano é interpretado pelo ator italiano Luca Zingaretti.

Autor de uma centena de romances, Andrea Camilleri vendeu mais de 20 milhões de livros na Itália. A série de romances do comissário Montalbano foi traduzida para cerca de 30 idiomas.