Comunicado do Business Wire :GGPoker

Uma grupo de estrelas do esporte e celebridades farão parte da comunidade mundial de jogadores de pôquer no domingo, 19 de julho, para arrecadar fundos e beneficiar aqueles afetados pela emergência de saúde pública em curso diante da COVID-19. Alguns dos que já se inscreveram no "Event #33: Every 1 for COVID Relief", parte da série de torneios WSOP Online 2020 organizada pela GGPoker, incluem os boxeadores Riddick Bowe e Jason Quigley, o ex-número um do mundo do tênis Boris Becker, artistas marciais mistos Elias Theodorou & Patrick Côté, o ator brasileiro Leo Lins, os astros do pôquer Antanas 'Tony G' Guoga & Kevin Martin, bem como os embaixadores da própria marca da GGPoker, Fedor 'CrownUpGuy' Holz, Bertrand 'ElkY' Grospellier & Felipe 'Mojave' Ramos. Outros participantes serão anunciados nos canais de mídia social da GGPoker nos próximos dias.

Com a entrada de cada jogador, um total de US$ 111 será doado pela GGPoker ao fundo de assistência Caesars Cares, que apoia os membros da equipe Caesars Entertainment nos EUA que sofreram dificuldades inesperadas, inclusive durante o fechamento das propriedades da Caesars Entertainment como resultado da emergência de saúde pública diante da COVID-19.

O principal torneio de pôquer ao vivo do World Series of Poker (WSOP) em Las Vegas foi adiado devido à emergência de saúde pública e, como resultado, uma série de eventos online está ocorrendo atualmente na GGPoker até 6 de setembro. No total, 54 braceletes do WSOP serão reivindicados na série WSOP Online 2020 da GGPoker, com milhões em prêmios em dinheiro também em disputa. Os torneios da GGPoker marcam a primeira vez que jogadores localizados fora dos EUA podem competir por braceletes oficiais do WSOP online.

"Somos muito gratos à GGPoker e a todos da comunidade internacional de pôquer por ajudar os membros de nossa equipe aqui nos EUA que sofreram dificuldades tão imprevisíveis este ano devido ao impacto desse terrível vírus", disse Ty Stewart, Diretor Executivo do World Series of Poker.

Mais de US$ 250.000 já foram arrecadados para combater a COVID-19 em torneios de caridade anteriores da GGPoker. "Event #33: Every 1 for COVID Relief" marca a terceira vez que a sala de pôquer online reúne a comunidade mundial de pôquer por uma causa digna.

"Os jogadores de poker nunca foram lentos em apoiar os necessitados e estou confiante de que os esforços deste domingo serão tão bem-sucedidos quanto os anteriores", disse Daniel Negreanu, embaixador da GGPoker. "O torneio será muito divertido, com vários grandes nomes disputando com jogadores de pôquer de todo o mundo, ao mesmo tempo que arrecadam dinheiro para caridade e jogam com um bracelete do WSOP!"

A série WSOP Online 2020 foi amplamente divulgada na mídia, com ações de torneios transmitidas regularmente pela GGPoker.TV e Poker Central, com relatórios de torneios publicados na PokerNews e em outros locais.

Sobre a GGPoker: GGPoker é uma das principais salas de pôquer online do mundo, com uma crescente base de jogadores internacionais. Oferece uma variedade de jogos e recursos inovadores, como o pôquer patenteado Rush & Cash, plataforma de apostas integrada, PokerCraft e Smart HUD, todos concebidos para aprimorar as experiências do jogo e tornar o pôquer mais divertido do que nunca.

Sobre o World Series of Poker

O World Series of Poker® é o maior, mais rico e mais prestigiado evento de jogos do mundo, com mais de US$ 3,29 bilhões em prêmios em dinheiro e o prestigiado bracelete de ouro, mundialmente reconhecida como o principal prêmio do esporte. Com uma ampla variedade de torneios em todas as principais variações de pôquer, o WSOP é o torneio de pôquer mais antigo do mundo, desde 1970. Em 2019, o evento atraiu 187.298 participantes de 118 países diferentes ao Rio All-Suite Hotel & Casino em Las Vegas e concedeu mais de US$ 293 milhões em prêmios em dinheiro. Para mais informação sobre o WSOP, acesse www.wsop.com.

Sobre a Caesars Cares

Lifeboat, Inc., operando como "Caesars Cares", é uma instituição de caridade pública financiada com contribuições do Conselho de Administração da Empresa, executivos, parcerias de negócios e doações de qualquer pessoa que deseje contribuir. Para fazer uma doação dedutível ao fundo Caesars Cares ou para obter mais informação, acesse www.caesars.com/cares.

