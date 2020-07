Cerca de 20% das exportações brasileiras à UE vem de desmatamento ilegal, diz estudo

Aproximadamente 20% das exportações de soja e carne bovina do Brasil à União Europeia (UE) provêm do desmatamento ilegal, segundo o artigo "As maçãs podres da agroindústria brasileira", estudo publicado nesta quinta-feira (16) no periódico científico americano Science.

O documento foi publicado em meio a um contexto de forte resistência europeia à ratificação do acordo de livre comércio assinado no último ano entre a UE e o Mercosul, já que há um avanço no desmatamento na Floresta Amazônica desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder no país.

O estudo foi elaborado por 12 investigadores do Brasil, Alemanha e Estados Unidos, feito por meio de um software de alta potência que, segundo os cientistas afirmam, lhes permitiu analisar 815.000 propriedades rurais e identificar áreas de desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia e no Cerrado.

"Entre 18% e 22% - possivelmente mais - das exportações anuais do Brasil para a União Europeia são fruto de desmatamento ilegal", afirma Raoni Rajão, líder do projeto e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Segundo os autores do estudo, "cerca de 80%, dos agricultores segue o Código Florestal", e defendem que o novo software poderia ajudar a "tomar medidas rápidas e decisivas contra os infratores".

O Brasil tem a capacidade de se tornar uma "potência ambiental mundial, capaz de proteger seu ecossistema e, ao mesmo tempo, alimentar o mundo", ressaltam os autores.

O país "já possui os meios, só precisa de vontade política" para chegar a esse estágio, acrescentam.

Porém, atualmente parece estar indo na direção oposta à proposta.

"As florestas brasileiras se encontram em um ponto de ruptura", argumenta o professor Britaldo Soares-Filho, co-autor do artigo e também professor da UFMG.

Soares atribui tal ameaça ao impacto dos "efeitos das políticas que favorecem o desmatamento, especialmente para a grilagem de terras", referindo-se ao apoio de Bolsonaro a projetos de abertura das reservas indígenas e áreas de proteção ambiental para atividades de mineração e agricultura.

Segundo dados oficiais, a Amazônia brasileira registrou um recorde semestral de desmatamento, uma área de 3.070 km2 entre janeiro e junho. Isso representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, estabelecendo um recorde desde o início da série, em 2015.

O relatório também "aponta para a responsabilidade de cada mercado estrangeiro nesse processo".

- "Apetite europeu" -

As "maçãs podres" do agronegócio brasileiro, de acordo com os autores, "destroem a floresta para saciar o apetite europeu".

Segundo o estudo, cerca de dois milhões de toneladas de soja cultivadas em propriedades onde foi registrado desmatamento ilegal - principalmente no Cerrado - teriam como destino a UE.

Nas últimas duas décadas, o Brasil, o maior produtor mundial de soja, quadruplicou sua produção de grãos e deverá aumentar mais um terço nos próximos 10 anos.

Os criadores de suínos da União Europeia, o maior exportador mundial dessa carne, também dependem da soja brasileira, devido à crescente demanda por carne suína na Ásia e em outras regiões.

Em relação à carne bovina, os autores descobriram que, de um total de 4,1 milhões de cabeças enviadas para os matadouros, ao menos 500.000 viriam de propriedades que podem ter sido desmatadas ilegalmente.