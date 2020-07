Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics venceu como Produto do Ano para Testes de Estresse em Toda a Empresa e Produto do Ano para Teste de Estresse de Crédito no Prêmio de Tecnologias de risco 2020. Essas são duas de nossas sete vitórias na premiação deste ano.

Para gerenciar o risco financeiro, os bancos devem entender os impactos em potencial de diferentes cenários econômicos em seus portfólios de crédito. Eles realizam testes de estresse tanto para atender às exigências regulatórias como para extrair valor comercial de seus resultados, para um gerenciamento de riscos mais informado. As soluções da Moody's Analytics os ajudam a alcançar os dois objetivos.

Nossas soluções, incluindo o Analisador de capital de risco baseado em nuvem, conduz testes de estresse e programas de previsão em bancos ao redor do mundo. Os clientes fazem uso dos conhecimentos obtidos dos testes de estresse para atender a exigência regulatórias, realizar planejamento de capital, e tomar decisões de negócios melhores e mais estratégicas.

"Estamos honrados em ganhar esses dois prêmios de Tecnologias de Risco", disse Olivier Brucker, diretor sênior na Moody's Analytics. "Os clientes querem entender o impacto do ambiente atual em seus portfólios, para mitigar riscos e incrementar a rentabilidade. Avaliar e gerenciar essas métricas de risco é vital para os bancos, e ainda mais desafiador na incerteza econômica atual e a COVID-19. Esse reconhecimento para nossas capacidades de testes de estresse demonstra que nossos clientes estão respondendo de maneira bem-sucedida a esse desafio crucial".

A Premiação de Tecnologia de Risco oferece reconhecimento a fornecedores de destaque ajudando o setor nas áreas de ALM, crédito, risco operacional e gerenciamento de risco operacional.

Essas vitórias contribuem com nossa lista crescente de prêmios e distinções do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics oferece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança num mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas líderes no setor, compostas por pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência impecável para o cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.300 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

