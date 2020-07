EUA registram recorde de mais de 67.000 contágios por COVID-19 em 24 horas

(foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Os Estados Unidos registraram nesta quarta-feira (15) um novo recorde diário de contagiados por COVID-19, com mais de 67.600 casos adicionais nas últimas 24 horas, segundo indicava a contagem da Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais.

A primeira potência mundial enfrenta desde o fim de junho uma forte recidiva do coronavírus, sobretudo nos estados do sul e do oeste do país. Nos últimos dez dias, o número de casos diários oscila entre 55.000 e 65.000, o que elevou a mais de 3,49 milhões de contágios o total desde o início da epidemia.