Obra de Bansky é apagada no metrô de Londres após ser confundida com simples grafite

Para incentivar o uso de máscaras durante a pandemia, Banksy pintou recentemente vários ratos pelo metrô de Londres, mas as equipes de limpeza apagaram os desenhos, sem saber que, na verdade, eram de autoria do famoso artista urbano britânico, informou nesta quarta-feira (15) a BBC.

Banksy publicou na terça-feira em sua conta no Instagram um vídeo em que é possível ver um homem vestindo um traje de proteção químico branco, máscara e óculos de proteção, que poderia ser o artista, desenhando ratos -- seu animal fetiche-- pelo metrô.

A obra do artista, cuja identidade nunca foi revelada, foi batizada de "Se você não usa máscara, não entendeu nada".

Segundo a BBC, quando a obra foi revelada no Instagram, já havia sido apagada pelas equipes de limpeza da Transport of London (TfL), que opera os transportes públicos da capital britânica, que "ignoravam" se tratar de um Banksy.

"Foi tratada como qualquer outro grafite no metrô", explicou uma fonte da TfL à emissora pública. "O trabalho das equipes de limpeza é fazer com que o metrô fique limpo, principalmente no atual contexto" de pandemia.

Contactada pela AFP, a TfL explicou que "a obra foi retirada há alguns dias conforme nossa política rigorosa antigrafite".

"Gostaríamos de oferecer a Banksy a oportunidade de realizar uma nova versão de sua mensagem para nossos clientes em um lugar apropriado", completou um porta-voz.