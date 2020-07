Argentina: índice de preços ao consumidor desacelera a 42,8% em junho

O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 42,8% em junho, na comparação com igual mês de 2019, informou nesta quarta-feira, 15, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O resultado representa uma desaceleração, em relação à alta de 43,4% registrada em maio.



Na comparação mensal, o índice subiu 2,2% em junho ante maio. Nesse caso, houve aceleração, já que a alta de maio ante o mês anterior havia sido de 1,5%. O Indec diz que a alta dos preços no mês de junho foi puxada pelo segmento de vestuário e calçados.



Entre janeiro e junho, o índice de preços ao consumidor subiu 13,6%, em relação a igual período do ano passado.