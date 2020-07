Deputados chilenos aprovam reforma que avaliza saques de fundos de pensão

A Câmara dos Deputados do Chile aprovou nesta quarta-feira (15) uma histórica reforma de lei que permite saques antecipados de 10% dos fundos de pensão privados para fazer frente à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, em um duro golpe para o governo de Sebastián Piñera.

Com o apoio de parlamentares da coalizão de direita do governo e após uma noite de protestos, a iniciativa foi aprovada por 95 votos a favor, 36 abstenções e 22 contra, e abriu a porta pela primeira vez à reforma de um sistema de capitalização absolutamente individual pioneiro no mundo, instaurado durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

O projeto de lei agora será votado no Senado.