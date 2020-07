Liga alemã abre possibilidade de retorno dos torcedores aos estádios

A Liga Alemã de Futebol (DFL) abriu um pouco mais a porta nesta quarta-feira para o retorno dos torcedores aos estádios nos primeiros meses da próxima temporada, conforme reivindicado por alguns clubes.

A DFL enviou informações aos clubes da primeira e da segunda divisão da Bundesliga para ajudá-los a apresentar planos para reabrir os estádios sob determinadas condições, informou em um comunicado.

O texto, enviado primeiro ao Ministério da Saúde, inclui informações sobre os critérios que os clubes terão que levar em consideração para garantir a presença do público nesses tempos de pandemia.

A admissão de torcedores nos locais sempre dependerá do número de casos de coronavírus na região correspondente.

"O importante é, sobretudo, a diminuição do número de espectadores para garantir a manutenção de uma distância de 1,50 metros. Será preciso fechar os espaços onde os torcedores costumam ficar em pé, apresentar planos para entrada e saída do estádio seguras e (garantir) a proibição do álcool no local", alertou o Ministério da Saúde.

A temporada de futebol de 2019-2020 já terminou na Alemanha e a nova edição da Bundesliga, 2020-2021, começará em meados de setembro.