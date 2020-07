França vai investir 60 bilhões de euros na indústria e transição ecológica

A França vai investir 40 bilhões de euros (45,7 bilhões de dólares) na reativação da indústria e 20 bilhões paras a renovação térmica de edifícios e tecnologias verdes, anunciou nesta quarta-feira o primeiro-ministro Jean Castex.

"Nossa indústria está enfraquecida. (...) Somos muito dependentes de parceiros externos e estamos insuficientemente presentes em alguns setores estratégicos. No âmbito da reativação, dedicaremos 40 bilhões de euros para que isso mude", disse ele na Assembleia Nacional.

O plano de reativação de pelo menos 100 bilhões de euros anunciado no dia anterior pelo presidente francês, Emmanuel Macron, também conterá uma quantia de 20 bilhões de euros para a renovação térmica de edifícios e o desenvolvimento de métodos de produção mais ecológicos nos transportes, energia e alimentação, observou o chefe do governo.

O conteúdo preciso desse plano, no qual o governo está trabalhando sob a supervisão do ministro da Economia, Bruno Le Maire, será "arranjado, nas próximas semanas, com os setores sociais e comunidades territoriais", destacou Jean Castex.

Ele será lançado "a partir do início de setembro", acrescentou, tendo como pano de fundo uma contração de 11% no Produto Interno Bruto (PIB) este ano, segundo previsões do governo.

O primeiro-ministro também prometeu fazer um balanço "a cada dois meses" no Parlamento dos "resultados" do plano.

Além da reativação industrial, que passará principalmente pela redução dos impostos de produção e pela transição ecológica, o plano incluirá um capítulo de solidariedade aos mais pobres, melhorando, por exemplo, a ajuda escolar este ano, anunciou Castex.