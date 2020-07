AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020

QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

BOGOTÁ (Colômbia) - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Agosto)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados de vendas no varejo - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

FILADÉLFIA (Estados Unidos) - Pompeo discursa sobre controverso estudo sobre direitos humanos - 16H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Netflix divulga resultados - 18H00

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Julho)

Europa

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Tribunal europeu decide sobre caso de proteção de dados do Facebook - 06H00

MADRI (Espanha) - Cerimônia para vítimas de vírus com líderes da UE e da OMS -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Lagarde, chefe do BCE, realiza conferência de imprensa sobre política monetária da zona do euro - 10H30

SAN FERNANDO DE HENARES (Espanha) - Julgamento do coronel salvadorenho Inocente Montano pelo assassinato de padres jesuítas em 1989 -

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 21 de Julho)

LONDRES (Reino Unido) - Processo de difamação de Johnny Depp contra o jornal The Sun - (até 24)

MILÃO (Itália) - Fashion Week online em razão do coronavírus - (até 17)

GENEBRA (Suíça) - Candidatos à chefia da OMC; seguidos de conferência de imprensa - (até 17)

BRUXELAS (Bélgica) - Negociações em formato restrito sobre o relacionamento pós-Brexit em Bruxelas, com reuniões quarta e sexta-feira, na presença de Michel Barnier e David Frost - (até 17)

BRUXELAS (Bélgica) - Presidentes da Sérvia e do Kosovo discutem normalização das relações -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 31 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

CENTRO ESPACIAL DE TANEGASHIMA (Japão) - Emirados Árabes Unidos lançam primeira sonda árabe a Marte - 18H30 (até 19)

Esportes

URUGUAI - 90º da primeira Copa do Mundo de futebol - (até 30)

SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2020

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Fim do lockdown -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretário do Tesouro, Mnuchin, testemunha sobre empréstimos de emergência para pequenas empresas - 12H30

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula de líderes da UE sobre pacote de recuperação de vírus - 06H00 (até 18)

Oriente Médio e África do Norte

DAMASCO (Síria) - 20º aniversário da chegada de Bashar al-Assad ao poder -

SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2020

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Arábia Saudita sedia reunião virtual de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20 -

DOMINGO, 19 DE JULHO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Próxima audiência no julgamento de corrupção de Netanyahu -

(+) SÍRIA - Eleições parlamentares -

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Quinto aniversário da reabertura de embaixadas americanas e cubanas -

Ásia-Pacífico

(+) WENCHANG (China) - Lançamento da primeira sonda chinesa de Marte (data a ser anunciada) - (até 25)

(+) PAQUISTÃO - Paquistão retoma vacinação contra poliomielite após quatro meses de suspensão pela COVID-19 -

QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2020

(+) OSLO (Noruega) - Nono aniversário dos assassinatos em massa do extremista de extrema direita Anders Behring Breivik -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00