Funerárias norueguesas pedem ajuda estatal para sobreviver

A pandemia de coronavírus matou muitas pessoas em todo o mundo, mas na Noruega as medidas de confinamento deixaram muitas empresas funerárias sem trabalho, forçando-as a recorrer ao Estado para se manter.

O confinamento na Noruega causou um declínio na mortalidade e o cancelamento das cerimônias fúnebres.

Como resultado do sucesso do país no combate à COVID-19, algumas funerárias norueguesas foram forçadas a pedir ajuda, segundo registros públicos.

A família Lande acompanha os mortos até seu local de descanso final há três gerações. E nunca viu nada parecido.

"Quando as medidas contra o coronavírus chegaram, percebemos que elas eram eficazes não apenas contra o coronavírus, mas também contra outros vírus", explica à AFP Erik Lande, chefe da empresa familiar no sul do país.

"A tal ponto que uma parte dos idosos e doentes que morreriam em tempos normais se volatilizou", acrescenta.

De cerca de 30 por mês normalmente, o número de enterros caiu para menos de dez nas semanas após a aplicação do regime de semi-confinamento. E nenhum por coronavírus.

Para pagar os custos fixos, como aluguel e seguro, a Landes Begravelsesbyra recebeu quase 32.000 coroas (3.000 euros, US$ 3.400) de dinheiro público.

Em 12 de março, a Noruega impôs as medidas "mais intrusivas" em tempos de paz: fechamento de escolas, bares e muitos espaços públicos, proibição de eventos esportivos e culturais, redução das viagens ao exterior...

Essas medidas ajudaram a conter a epidemia, ao contrário da vizinha Suécia, que optou por uma abordagem muito mais flexível e onde o vírus persiste.

- Luz no fim do túnel -

Das aproximadamente 573.000 mortes em todo o mundo devido à doença, apenas 253 foram registradas na Noruega. O país de 5,4 milhões de pessoas já não tem pacientes com COVID-19 em terapia intensiva e apenas um punhado de pessoas ainda está hospitalizada.

Provavelmente devido ao isolamento dos idosos e ao respeito dos gestos de barreira, a mortalidade parece ter diminuído. A Noruega contabilizou 6% menos mortes em maio do que no ano anterior, e 13% em junho.

Em Oslo, Verd Begravelsesbyra recebeu quase 37.000 coroas (US$ 3.950, 3.450 euros) em ajuda pública após o baque sofrido por seu negócio, não por causa da queda no número de funerais, mas por causa da mudança de formato.

"Com o surgimento do coronavírus, muitos clientes desistiram da cerimônia", enfatiza o diretor Henrik Tveter, que destaca que ela representa entre "60 e 70%" do preço do funeral.

Por opção, para evitar contágios, mas também porque as autoridades limitaram o número máximo de participantes por um tempo e algumas capelas são muito pequenas para garantir a distância física.

Em Ålesund (oeste), a Alfa Begravelsesbyra colocou todos os cinco funcionários em desemprego parcial e voltou-se para o Estado depois que sua rotatividade caiu 70% entre março e maio.

Mas, como seus colegas, com o retorno à normalidade, a proprietária da Odd Sverre, Oie, vê a luz no fim do túnel.

"Sabemos que, dada a pirâmide etária, várias pessoas morrerão na Noruega este ano", diz. "Então, certamente nos recuperaremos no outono, quando a gripe e outras doenças reaparecerem".