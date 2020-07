Novo adiamento do lançamento da primeiro sonda árabe com destino à Marte

O governo dos Emirados Árabes Unidos anunciou nesta quarta-feira (15) um novo adiamento do lançamento da sonda "Al Amal" ("Esperança"), a primeira missão árabe com destino à Marte, em consequência das condições meteorológicas no Japão.

O lançamento estava previsto para terça-feira, mas foi adiado para quinta-feira às 20H43 GMT (17H43 de Brasília, 2H43 de sexta-feira no Japão) e agora sofre um novo atraso.

"Depois de longas reuniões, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o Centro Espacial Mohamed Bin Rashed anunciam, em acordo com a Mitsubishi Heavy Industries, um novo adiamento do lançamento da sonda 'Esperança'", afirmou o governo dos Emirados no Twitter.

A sonda tem lançamento previsto na base japonesa de Tanegashima, onde as condições meteorológicas são "instáveis".

"Dentro de 24 horas será anunciada uma nova data de lançamento em julho", indicou o governo.

O programa dos EAU é um dos três projetos em curso com destino à Marte, ao lado do Tianwen-1 da China e do Mars 2020 dos Estados Unidos.

Os programas aproveitam um período em que a Terra e Marte estão mais próximos, a 55 milhões de quilômetros de distância um do outro, contra 76 milhões de quilômetros na média habitual.