Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que seu Grupo Vehicle utiliza tecnologia avançada da Indústria 4.0 para ajudar suas operações globais a navegarem com segurança pela crise COVID-19 e continuarem atendendo seus clientes.

O Grupo Vehicle da Eaton vê a Indústria 4.0 como tecnologias operacionais e informativas, permitindo sistemas de produção autônomos conectados, otimizados, transparentes, proativos e ágeis. Suportadas por um ecossistema integrado, as tecnologias são compostas de realidade aumentada, desenvolvimento rápido de aplicativos, robôs autônomos, simulação digital e fabricação aditiva.

"Estou orgulhoso da nossa equipe Vehicle e de sua engenhosidade, especialmente durante a pandemia da COVID-19", disse João Faria, presidente do Grupo Vehicle. "Ao alavancar a realidade aumentada, somos capazes de continuar apoiando nossas operações remotamente e continuar o desenvolvimento de novos produtos, garantindo que os prazos de nossos clientes sejam cumpridos, apesar dos desafios globais que estamos enfrentando."

Exemplos de como o Grupo Vehicle está usando as tecnologias da Indústria 4.0:

Exibindo imagens 3D e conectando-se remotamente para melhorar a segurança

Para permitir assistência remota e atividades críticas, as equipes do Grupo Vehicle estão usando os óculos de realidade aumentada HoloLens 2 da Microsoft, que oferecem a capacidade de exibir imagens 3D em espaços físicos e conectar-se remotamente. Essa tecnologia de assistência remota garante que o trabalho em andamento possa ser realizado, mantendo todos em segurança.

Aprimorando o treinamento e agilizando os processos de revisão através da realidade aumentada

A realidade aumentada também auxilia na retenção de conhecimento e treinamento contínuo. Por exemplo, o Grupo Vehicle identificou uma oportunidade de usar a tecnologia para treinar operadores e engenheiros em novos equipamentos, que tradicionalmente eram realizados por instrutores que viajam para os vários locais remotos. Além disso, a tecnologia se mostrou crítica para análises e aprovações recentes de clientes.

Analisando dados para reduzir custos, melhorar a qualidade e reduzir os prazos de entrega

O Grupo Vehicle da Eaton está interconectando sistemas e máquinas da planta para coletar, analisar e relatar informações em tempo real, o que otimiza o gerenciamento da fábrica e fornece visibilidade aos problemas de produção em tempo real, a fim de solucioná-los imediatamente. Esses esforços são projetados para reduzir os prazos de entrega; manutenção, reparo e operações (MRO), estoque, mão de obra indireta/mão de obra direta; aumentar o desempenho e melhorar a qualidade.

Implementando robôs para promover o distanciamento seguro e aumentar a produtividade

Para otimizar o fluxo de fabricação e eliminar a necessidade de empilhadeiras e outras máquinas de transporte operadas por seres humanos, o Grupo Vehicle está usando veículos guiados automatizados autônomos (AGVs) ou robôs móveis autônomos (AMRs). Além de melhorar o fluxo de materiais em uma instalação de fabricação, os AMRs e os AGVs autônomos aumentam a segurança e permitem o distanciamento social, além de reduzir os custos.

COBOTs são robôs destinados a interagir com seres humanos em um espaço compartilhado ou a trabalhar com segurança nas proximidades, estão sendo usados para lidar com segurança em tarefas complexas e repetitivas. Isso resulta em consistência e precisão aprimoradas durante o processo de fabricação.

Usando simulação digital para melhorar a eficiência da produção

Outra maneira de o Grupo Vehicle aumentar a produtividade é usar aplicativos de simulação digital para definir qual solução e/ou combinação de fatores resultará na maior produção. Esses aplicativos podem executar vários cenários alterando parâmetros, como número de operadores, material em processo de trabalho, tempos de ciclo, trabalho padronizado pelo operador e muitos outros. Os aplicativos estão sendo usados para definir novas células de fabricação e linhas de montagem ou para redesenhar as existentes. Na maioria dos casos, o Grupo Vehicle está vendo um aumento de produtividade de 10 a 30% por meio de maior produção ou menor quantidade de investimento necessário.

Aproveitando as ferramentas de impressão 3D internamente para agilizar processos

A manufatura aditiva é alavancada para melhorar a segurança, qualidade e eficiência, projetando e produzindo ferramentas, puxões e medidores internamente em materiais de polímeros e metais. Isso permite reações rápidas (prazos mais curtos), custos de compra reduzidos e soluções altamente personalizadas. Por exemplo, os prazos de entrega podem ser reduzidos de semanas para dias, enquanto reduzem os custos de milhares para centenas.

