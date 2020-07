Acidente ferroviário deixa dezenas de feridos perto de Praga

Dezenas de pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (14) à noite, quatro delas em estado grave, após um trem com passageiros se chocar com outro que transportava mercadorias em uma estação perto de Praga, na República Checa, informaram as autoridades.

"Socorremos quatro pessoas com ferimentos graves e as levamos a hospitais de Praga", declarou à AFP a porta-voz regional dos serviços de emergência, Petra Effenbergerova. Dois helicópteros foram enviados ao local.

"Também atendemos 29 pessoas com ferimentos mais leves. Estão sendo levados ao hospital", continuou a porta-voz, explicando que outras dez pessoas poderiam estar feridas.

Não há mortos até o momento, mas Effenbergerova não descarta que os socorristas "possam encontrar um".

O acidente aconteceu após às 21h30 do horário local (16h30 no horário de Brasília) perto da cidade de Cesky Brod, 30 km a leste de Praga.