Estudo revisa para 8,8 bilhões população mundial em 2100

A população mundial começará a diminuir na segunda metade do século XXI, chegando a 8,8 bilhões de pessoas em 2100, 2 bilhões a menos que o projetado pela ONU, segundo um estudo que será publicado nesta quarta-feira (15) pela revista científica The Lancet.

Pesquisadores do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) preveem um pico populacional a partir de 2064, atingindo 9,7 bilhões de pessoas, antes de começar a diminuir até 2100, o que será acompanhado de uma inversão na pirâmide etária, com "consequências profundas" na economia e na organização das sociedades.