Comunicado do Business Wire :PTC

PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje que foi nomeada a Global Manufacturing Partner of the Year (Parceira Global de Fabricação do Ano), pelo segundo ano consecutivo, nos prêmios Parceiro do Ano de 2020 da Microsoft. Homenageada entre um campo global dos principais parceiros da Microsoft, a PTC demonstrou excelência em inovação e implementação de soluções para clientes com base na tecnologia da Microsoft.

"Temos o prazer de anunciar que a PTC foi reconhecida pela Microsoft como Global Manufacturing Partner of the Year pelo segundo ano consecutivo", disse Jim Heppelmann, presidente e CEO, PTC. "Juntas, a PTC e a Microsoft possibilitaram a transformação digital para algumas das maiores empresas do mundo. Esperamos continuar com esse sucesso com a recém-lançada solução de nuvem pronta para uso, Factory Insights as a Service, com a tecnologia da PTC, Rockwell Automation e Microsoft. A solução rompe as abordagens tradicionais de transformação e pode ser dimensionada rapidamente em toda a organização, possibilitando que as empresas acelerem o tempo inicial de valorização."

Os prêmios Parceiro do Ano da Microsoft reconhecem os parceiros da Microsoft que desenvolveram e forneceram soluções excepcionais com base na Microsoft durante o ano passado. Os prêmios foram dados em várias categorias, com homenageados escolhidos entre mais de 3.300 indicados em mais de 100 países no mundo inteiro. A PTC foi reconhecida por oferecer soluções e serviços excelentes no setor de fabricação para:

-- Produção digital para ajudar a melhorar a produtividade da fábrica, reduzir custos operacionais e promover o crescimento da receita.

-- Otimização de serviços para capacitar as equipes de serviço a aumentar a eficiência, reduzir custos de serviços de campo e aumentar a receita de serviços.

-- Excelência em engenharia para permitir que decisões com base em dados em todo o processo de design e fabricação implementem mudanças mais rapidamente, acelerem a apresentação de novos produtos e reduzam o tempo necessário para criar novas variantes de design com a qualidade incorporada em cada produto e processo.

Estas soluções são possibilitadas pelas tecnologias com liderança na indústria da PTC, incluindo o ThingWorx® para a plataforma Azure; o Windchill® para a plataforma Azure; e Vuforia® Expert Capture? e Vuforia Studio? para o Microsoft HoloLens 2.

"É uma honra reconhecer os vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano de 2020 da Microsoft", disse Gavriella Schuster, vice-presidente corporativa, One Commercial Partner, Microsoft. "Esses parceiros vão além ao oferecer soluções oportunas que solucionam os desafios complexos que empresas do mundo inteiro enfrentam - desde a comunicação e colaboração virtual até a ajudar clientes a realizar todo o seu potencial com os serviços em nuvem do Azure e além. Tenho orgulho de homenagear e parabenizar cada vencedor e finalista."

A PTC permite que os fabricantes mundiais obtenham impacto de dois dígitos com soluções de software que lhes permitem acelerar a inovação de produtos e serviços, melhorar a eficiência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Em combinação com uma extensa rede de parcerias, a PTC oferece aos clientes flexibilidade no modo como sua tecnologia pode ser implantada a fim de impulsionar a transformação digital - no local, na nuvem ou por meio de sua plataforma SaaS pura.

