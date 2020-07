Comunicado do Business Wire :Brightspot

Brightspot® e Caracol TV, a principal rede de TV da Colômbia, anunciou hoje que a Caracol TV migrou com sucesso toda a publicação e gerenciamento de conteúdo para sua operação em vários sites na Brightspot Content Business Platform.

O que torna essa implantação notável é a rápida implementação, treinamento e migração de toda a equipe editorial e de operações durante a crise de pandemia econômica e global que obrigou todos a trabalharem remotamente em suas casas. Em quatro meses, da seleção ao lançamento, a Brightspot e a Caracol trabalharam perfeitamente para levar uma rica experiência multimídia a mais de 30 milhões de assinantes mensais de seu conteúdo digital.

"Na melhor das circunstâncias, migrar a publicação de conteúdo e lançar um novo sistema é um desafio, mas trabalhar com a equipe da Brightspot em fusos horários e em várias regiões geográficas é um grande esforço de equipe, trabalhando todos com uma só mentalidade e objetivo", afirmou Marcelo Liberini, vice-presidente digital da Caracol TV.

A Plataforma de Negócios de Conteúdo Brightspot fornece aos editores, desenvolvedores e equipes digitais um conjunto comum de ferramentas e uma plataforma única para gerenciar e publicar conteúdo em várias redações e sites. Uma vantagem importante da plataforma Brightspot é a colaboração mais rápida e eficiente entre jornalistas que podem compartilhar e reutilizar conteúdo nas redações. As equipes digitais ganham um sistema flexível de gerenciamento de conteúdo que lhes permite aproveitar facilmente os projetos front-end para lançar rapidamente novos conteúdos digitais.

A Caracol também selecionou a Brightspot para reduzir custos, simplificando vários ambientes de hospedagem, ferramentas e mantendo soluções tecnológicas diferentes. Atualmente, os jornais Caracol e GOL e o site de esportes estão ao vivo na Brightspot com planos de lançar sites adicionais nas próximas semanas.

"A Brightspot está extremamente orgulhosa de trabalhar com a Caracol e suas maravilhosas equipes de tecnologia e editorial para ajudar a lançar novas experiências digitais para seus públicos. A nova infraestrutura de tecnologia facilita sua equipe trabalhadora ao trazer vida a um conteúdo produtivo todos os dias", disse Eduardo Sunol, vice-presidente sênior de negócios da Brightspot na América Latina.

A equipe de desenvolvimento da Caracol aprendeu a desenvolver e implementar a Plataforma de Negócios de Conteúdo Brightspot de maneira rápida e eficiente, apesar de trabalhar remotamente em muitas cidades, países e fusos horários.

"Esta é uma prova de quão bem nossas duas empresas trabalharam juntas", acrescentou Liberini. "O treinamento que recebemos da Brightspot permitiu que nossa equipe de desenvolvimento se tornasse autossuficiente rapidamente e estamos confiantes de que futuros projetos serão lançados com sucesso."

Sobre a Caracol TV

A Caracol TV é uma rede colombiana de televisão gratuita, de propriedade da Valorem SA, com sede em Bogotá, Colômbia. Também possui e opera a rede Bluradio.

Sobre a Brightspot

Na Brightspot, acreditamos que a tecnologia deve permitir que as equipes focadas em conteúdo trabalhem de maneira mais inteligente, rápida e transparente para impulsionar os negócios.

Com décadas de experiência coletiva em publicação e mídia, criamos uma poderosa plataforma de negócios de conteúdo e uma equipe de entrega de nível mundial para ajudar as empresas a transformar seus conteúdos de negócios e experiências digitais, criando aplicativos corporativos em escala com uma velocidade surpreendente. Para mais informações, acesse www.brightspot.com. Siga-nos no Twitter @BrightspotCo.

