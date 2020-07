Petróleo fecha estável antes de reunião da Opep+

Os preços do petróleo fecharam quase em equilíbrio nesta terça-feira, às vésperas de uma reunião da Opep e seus aliados sobre os cortes de produção introduzidos pelos maiores exportadores de petróleo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro terminou em US$ 42,90 em Londres, um aumento de 0,4% em relação ao fechamento de segunda-feira.

Em Nova York, o barril do WTI para entrega em agosto subiu 0,5%, a US$ 40,29.

Segundo o cartel, os 13 membros da Opep e seus aliados, reunidos na Opep+, avaliarão nesta quarta-feira "as condições do mercado de energia, níveis de produção e conformidade" com o atual acordo de corte de produção.