Comunicado do Business Wire :Pitney Bowes Inc.

A Pitney Bowes (NYSE: PBI), uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de comércio nas áreas de remessa, correspondência, dados e comércio eletrônico, anunciou hoje a eleição de Sheila A. Stamps para seu conselho de administração, a partir de 1º de setembro de 2020.

"Temos o prazer de receber Sheila Stamps no Conselho de administração da Pitney Bowes", afirmou Marc B. Lautenbach, Presidente e CEO da Pitney Bowes. "Sheila traz à nossa empresa uma significativa experiência comercial, bancária e contábil no setor público e privado. Ao longo de sua carreira, Sheila desempenhou papéis-chave em ajudar as empresas a transformar e crescer. Esperamos ter a perspectiva dela à medida que fortalecemos e diversificamos ainda mais nossa diretoria".

A eleição da sra. Stamps para o conselho de administração da Pitney Bowes elevará o número total de diretores para 10. A sra. Stamps atuará nos Comitês de Auditoria e de Remuneração de executivos.

Sobre a Sheila A. Stamps

Atualmente, Sheila A. Stamps atua nos conselhos de administração da Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (presidente de auditoria) e do CIT Group, Inc. e do CIT Bank, NA. Ela também é membro do conselho de administração da IES Abroad, uma organização sem fins lucrativos facilitando oportunidades educacionais globais e estágios. Ela é ex-encarregada e presidente do Comitê de Auditoria da diretoria do New York State Insurance Fund, o maior provedor de seguros de compensação do trabalhador do Estado.

Anteriormente, ela atuou como vice-presidente executiva da DBI, LLC, uma empresa de investimentos em hipotecas privadas, de 2011 a 2012. Ela atuou de 2008 a 2011 como diretora de investimentos em pensões e gerenciamento de caixa no Fundo de Aposentadoria Comum do Estado de Nova Iorque e de 2004 a 2005 como bolsista no Weatherhead Center for International Affairs da Harvard University.

Antes disso, Stamps atuou como diretora administrativa e chefe de gerenciamento de relacionamento, instituições financeiras, do Bank of America Corp. (anteriormente FleetBoston). De 1982 a 2003, ela ocupou vários cargos executivos, nacional e internacionalmente, no Bank One Corp. (atualmente JPMorgan), incluindo o diretor administrativo e chefe da securitização europeia de ativos e um membro do Comitê operacional estratégico da EMEA. Ela possui um MBA em Finanças pela Universidade de Chicago.

Sobre a Pitney Bowes

A Pitney Bowes (NYSE: PBI) é uma empresa global de tecnologia que fornece soluções de comércio que alimentam bilhões de transações. Clientes em todo o mundo, incluindo 90% das empresas listadas na Fortune 500, confiam na exatidão e precisão fornecidas pelas soluções, análises e APIs da Pitney Bowes nas áreas de atendimento ao comércio eletrônico, remessas e devoluções; comércio eletrônico transfronteiriço; expedição de escritório; serviços de pré-classificação; e financiamento. Por 100 anos, a Pitney Bowes inova e fornece tecnologias que removem a complexidade de obter transações comerciais exatamente corretas. Para obter informações adicionais, visite Pitney Bowes, o Craftsmen of Commerce, em www.pitneybowes.com.

