Médicos e pacientes sérvios denunciam colapso do sistema de saúde diante da pandemia

Petar Djuric soube da morte de seu pai quando levava água e frutas para o hospital: para ele, os responsáveis foram tanto a COVID-19 quanto o colapso do sistema de saúde sérvio.

O caso de Djuric adquiriu tanta notoriedade que o presidente Aleksandar Vucic o denunciou como uma "mentira".

O filho reconheceu "que os médicos fizeram o que podiam. Mas o sistema aparentemente não funciona. Meu pai me dizia que a situação era catastrófica".

A Sérvia enfrenta um segundo surto da pandemia, o que explicita as dificuldades dos sérvios e os protestos denunciando a gestão da crise pelo governo.

Com 300 novos casos diários, a Sérvia se aproxima do nível de abril, o pico da primeira onda. "O sistema de saúde (está) sobrecarregado devido à quantidade de pessoas infectadas", reconheceu o governo, apontando para uma situação crítica em Belgrado.

Nesta terça-feira (14), um recorde de 170 pessoas tiveram que receber assistência respiratória.

- 'Manipulações' -

"Assistência médica acessível para todos": é o que dizem os cartazes dos manifestantes que foram às ruas em 7 de julho, denunciando a gestão da crise.

Eles criticam as autoridades por ter mentido sobre a amplitude da pandemia e o número de mortes. "Tivemos muita manipulação dos dados da COVID-19", afirmou Danijela Ognjenovic, uma manifestante de 52 anos.

Rade Panic, presidente do sindicato de médicos e farmacêuticos, disse em abril em uma entrevista ao jornal de oposição "Danas" que estava pouco entusiasmado: "nosso sistema de saúde está desmoronando há anos e agora vemos o resultado".

- Êxodo em massa -

Apesar da boa reputação do sistema de saúde da ex-Iugoslávia, a Sérvia sofreu um êxodo em massa de profissionais principalmente para a Alemanha. Segundo o site de informações econômicas "novaekonomija", faltam 3.500 médicos e 8.000 enfermeiros.

Um enfermeiro ganha 400 euros por mês, um médico especialista pouco mais de 800, "três vezes o salário de um trabalhador não qualificado", de acordo com um relatório oficial publicado pelo site "Istinomer".

Sob anonimato, um médico dos serviços de COVID-19 de Belgrado reconhece que o confinamento foi levantado cedo demais para que o presidente Vucic proclame vitória sobre a epidemia antes das legislativas de junho.

A situação fica cada vez pior, "até o último momento, mesmo com as evidências, se negou a existência do perigo (...) para passar a imagem de um sistema que funciona", disse à AFP. Isso antes da segunda onda.