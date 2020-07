Comunicado do Business Wire :HD Medical, Inc.

HD Medical, Inc. de Silicon Valley anunciou hoje que seu produto de destaque, o HD Steth, recebeu liberação da FDA para todos os três códigos de classificação de produto de DQD, DQC e DPS para estetoscópio eletrônico, fonocardiografia e eletrocardiografia combinados em um único dispositivo. HD Steth usa tecnologia de IA de ponta para permitir que os médicos façam avaliação cardíaca avançada nos pontos de cuidados para economizar tempo e salvar vidas.

Sobre o HD Steth

HD Steth é um estetoscópio inteligente que ajuda os médicos com a captura, a gravação, a reprodução e a exibição simultânea dos sons cardíacos e formas de onda ECG em um dispositivo inteligente para ajudar a detectar diversas anormalidades cardíacas. A tecnologia patenteada de visualização e cancelamento de ruído oferece ao HD Steth a sua vantagem. Sons cardíacos sutis são difíceis ou impossíveis de ser ouvidos durante a ausculta. HD Steth oferece fidelidade de som inigualável, melhorada pela visualização que permite que os médicos ouçam os sons cardíacos, fornecendo insights cardíacos instantâneos.

Estudos Clínicos e Sucesso de Vendas Internacional

"A qualidade e a intensidade dos sons cardíacos são fenomenais no HD Steth e ele oferece as mais impressionantes melhorias na qualidade do som dos últimos 40 anos do uso de estetoscópios", disse o Dr. Ethiraj Raj, especialista em Doenças Cardiovasculares em Flint, Michigan. "A oportunidade de ampliar os sons, juntamente com a visualização simultânea dos sons do coração e ECG em tempo real é única. Médicos, professores e estudantes de medicina se beneficiarão muito dessa experiência revolucionária que será uma mudança de paradigma em ausculta cardíaca. Parabéns à equipe HD Medical por combinar todos esses sensores que resultaram nesse instrumento excepcional que beneficiará a população de pacientes, bem como os fornecedores, por anos à frente. É realmente um passo gigante à frente em tecnologia".

"HD Steth é o único estetoscópio com quatro microprocessadores poderosos, integrados ao dispositivo para processamento de sinal e inteligência avançados, enquanto ainda retém um fator de forma conveniente do estetoscópio", disse Shailendra Mahajan, observadora do Conselho e diretora gerente da Maxim Ventures, um importante investidor da HD Medical. "Os componentes e sensores da Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) permitem menor consumo de energia e melhor precisão. A combinação resulta em vantagens significativas sobre outros produtos do mercado".

"Durante o último ano, a HD Medical realizou diversos estudos de triagem com mais de 50.000 crianças usando o HD Steth na Índia e isso resultou em salvar muitas vidas. A HD Medical vende no interior para profissionais médicos e instituições, bem como para o mercado doméstico para veterinários com grande sucesso. HD Medical agora pode comercializar o HD Steth nos EUA e em outros mercados globais predeterminados pela FDA", disse Arvind Thiagarajan, fundador e diretor executivo da HD Medical. "O estetoscópio mais inteligente foi liberado pela FDA neste período criticamente importante. Durante esta pandemia de COVID-19, desafiadora, o HD Steth auxilia significativamente os profissionais de saúde da linha de frente no ponto de cuidado, detectando sons anormais dos pulmões e do coração", ele continuou, dando as boas-vindas ao som em "HD" digital de alta fidelidade e visualização instantânea para a comunidade médica.

Sobre a HD Medical, Inc.

HD Medical, Inc. é um inovador de soluções de saúde digitais para detecção ativada e gerenciamento de doenças cardiovasculares ativados por IA com sede em Silicon Valley. HD Steth recebeu liberação da FDA (K201299) para os Códigos de Classificação de Produto: DQD, DQC, DPS. A empresa oferece suas soluções e produtos de cuidados cardíacos inteligentes globalmente a profissionais médicos e instituições, bem como veterinários por meio de parceiros de canal. Para mais informações, favor visitar www.hdmedicalgroup.com.

Notas para os editores: HD Steth e HD Medical são marcas comerciais registradas da HD Medical, Inc.

