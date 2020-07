PIB do Reino Unido tem queda de 19,1% entre março e maio por coronavírus

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou forte queda de 19,1% entre março e maio, na comparação com os três meses precedentes, devido ao impacto do novo coronavírus e as medidas de confinamento que frearam as atividades.

Porém, apenas no mês de maio a atividade cresceu 1,8%, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) britânico, graças ao início da suspensão do confinamento, especialmente na construção civil e na atividade manufatureira.

Apesar da frágil recuperação, o PIB do Reino Unido caiu quase 20% na comparação com o nível de fevereiro, de acordo com os dados do ONS.

Entre março e maio, o setor de serviços teve contração de 18,9% e a área da construção recuou 29,8%.

Com as primeiras medidas de suspensão parcial do confinamento em meados de maio, "a produção manufatureira e a construção de casas mostraram sinais de recuperação, com algumas empresas que retomaram o trabalho", disse Jonathan Athow, funcionário do ONS.

No setor de serviços, que representa 80% da economia britânica, foi observada uma recuperação com o "recorde de vendas on-line", completou.

O novo coronavírus matou quase 45.000 pessoas no Reino Unido, o país mais afetado da Europa.