Comunicado do Business Wire :Emirates Mars Mission

A Missão a Marte dos Emirados anunciou o link para assistir a transmissão ao vivo do lançamento da "Sonda Hope", começando à meia noite, horário dos EAU (20:00 GMT), na terça-feira, 14 de julho, em www.emm.ae/live

O link fornece a oportunidade para todos testemunharem esse evento histórico, que é a primeira missão interplanetária do Mundo Árabe.

A sonda será lançada do Centro Espacial Tanegashima no Japão às 00:51:27, horário local dos EAU, em 15 de julho (20:51 GMT em 14 de julho), sento um marco importante como parte do promissor projeto dos Emirados para explorar o Planeta Vermelho.

O lançamento é a culminação dos esforços de uma grande equipe de profissionais dos Emirados, composta por 200 engenheiros, especialistas e pesquisadores que, nos últimos seis anos, se preparou para esse momento e assegurou que todas as preparações científicas e logísticas para controlar a missão da Sonda Hope fossem concluídas.

A Sonda Hope viajará 493,5 milhões de quilômetros durante sete meses para alcançar a órbita de Marte em fevereiro de 2021, coincidindo com as comemorações do Jubileu de Ouro dos EAU para marcar a união histórica dos Emirados.

