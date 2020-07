Mundo tem mais de 13 milhões de casos declarados de COVID-19

Mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade nos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe, segundo contagem feita pela AFP com base em fontes oficiais às 17h de Brasília desta segunda-feira (13).

Pelo menos 13.000.166 casos e 569.990 óbitos foram reportados, especialmente nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, com 3.341.838 contágios e destes, 135.425 falecimentos.

Na América Latina e no Caribe foram registrados 3.380.218 casos e 144.847 mortos. Na Europa foram reportados 2.849.335 casos e 202.780 óbitos.

A pandemia continua acelerando no mundo, com mais de 2,6 milhões de novos casos detectados desde 1º de julho.

A cifra de contágios reflete apenas parte do número real de casos, pois muitos países não dispõem de recursos suficientes para fazer amplas campanhas de testes.