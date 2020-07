Comunicado do Business Wire :Octapharma

A Octapharma anunciou hoje que novas descobertas de pesquisas de seu portfólio de hematologia serão apresentadas no próximo Congresso Virtual da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemóstase (ISTH), a ser realizado entre 12 e 14 de julho de 2020.

O estudo NuProtect (NCT01712438) pesquisou a imunogenicidade, a eficácia e a segurança do Nuwiq® (simoctocog alfa) em 108 pacientes com hemofilia A não tratados previamente. Os resultados finais do estudo mostraram uma incidência cumulativa de inibidores anti-FVIII de título elevado de 17,6%. Aos pacientes que completaram o estudo NuProtect foi oferecida a participação em um estudo de extensão de longo prazo (NCT01992549). Os resultados do estudo de extensão serão apresentados pela primeira vez no ISTH 2020.

Em pacientes que desenvolvem inibidores, a indução de imunotolerância (IT) com a administração repetida de FVIII é a única abordagem comprovada para erradicar os inibidores. Três anúncios serão apresentados no ISTH 2020, relatando o sucesso da ITI com dois produtos de FVIII da Octapharma, o octanate® e o Nuwiq®.

Os títulos dos anúncios são fornecidos abaixo. Todos os resumos estão disponíveis no site do ISTH.

Anúncio PB0999 Imunogenicidade, eficácia e segurança a longo prazo do simoctocog alfa em pacientes com hemofilia A grave que completaram o estudo NuProtect PUP

Anúncio PB1001 Indução de imunotolerância (ITI) com um único concentrado fator VIII / von Willebrand em pacientes com hemofilia A com inibidores - Atualização do estudo ObsITI

Anúncio PB1044 Indução de imunotolerância com octanate® em pacientes com hemofilia A e inibidores: Uma série de casos em andamento de um centro malaio

Anúncio PB1047 Indução de imunotolerância com simoctocog alfa em pacientes com hemofilia A: Uma série de casos em curso em diversos centros do Reino Unido

A Octapharma patrocinará dois simpósios científicos no ISTH 2020 sobre hemofilia A e doença von Willebrand (VWD). O simpósio de hemofilia A incluirá novos dados clínicos e do mundo real sobre o Nuwiq®, incluindo os resultados finais sobre o estudo NuProtect e sua extensão a longo prazo, bem como a experiência com a profilaxia personalizada em pacientes previamente tratados. Novos estudos sobre a ITI e a relevância do FVIII na gestão da saúde de articulações e ossos também será discutida. O simpósio sobre VWD abordará os desafios do diagnóstico da VWD e as questões particulares relacionadas a mulheres com VWD, bem como a discussão sobre o uso do wilate® para a profilaxia e durante a cirurgia.

Ambos os simpósios ocorrerão na terça-feira, 14 de julho (8:45 e 10:15 EDT) na Plataforma do Congresso Virtual do ISTH e estarão disponíveis gratuitamente a todos os profissionais de saúde. Os simpósios permanecerão na plataforma do congresso por 90 dias e estarão disponíveis no site da ISTH Academy por um ano.

"Temos o prazer em compartilhar os dados positivos em nosso portfólio de produtos atendendo às necessidades de indivíduos com hemofilia e doença von Willebrand", disse a Dra. Larisa Belyanskaya, Chefe de Hematologia IBU na Octapharma. Olaf Walter, Membro do Conselho na Octapharma, acrescentou que "os dados abrangem o amplo espectro de cuidados requeridos pelos pacientes com distúrbios de coagulação, e demonstram o compromisso da Octapharma em melhorar as vidas dos pacientes em um nível individual."

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteína humana no mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhagens de células humanas. A Octapharma emprega mais de 10.000 pessoas ao redor do mundo para oferecer suporte ao tratamento de pacientes em 118 países com produtos em três áreas terapêuticas: Hematologia, Imunoterapia e Cuidados intensivos.

A Octapharma tem sete locais de P&D; e seis locais de produção de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia, com uma capacidade aproximada de 8 milhões de litros de plasma por ano. Além disto, a Octapharma opera mais de 140 centros de doação de plasma na Europa e EUA. Mais informações em www.octapharma.com

Sobre o Nuwiq®

O Nuwiq® (simoctocog alfa) é uma proteína de fator VIII recombinante de 4ª geração (rFVII), produzida em uma linhagem de células humanas sem modificações ou fusões químicas com qualquer outra proteína1. É cultivada sem aditivos de origem humana ou animal, sendo desprovida de epítopos antigênicos de proteína não humana e possuindo alta afinidade segundo o fator von Willebrand1. O tratamento com Nuwiq® foi avaliado em sete testes clínicos concluídos que incluíram 201 pacientes tratados previamente (PTPs; 190 indivíduos) com hemofilia A grave, incluindo 59 crianças1. O Nuwiq® está disponível em apresentações de 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 2000 IU, 2500 IU, 3000 IU e 4000 IU2. O Nuwiq® é aprovado para o uso no tratamento e profilaxia de sangramentos em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita de FVIII) em todos as faixas etárias2.

-- Lissitchkov T et al. Ther Adv Hematol 2019; doi: 10.1177/2040620719858471.

-- Nuwiq® Resumo das Características dos Produtos.

Sobre o wilate®

O wilate® é um concentrado de fator von Willebrand / fator VIII /(VWF/FVIII) humano de alta pureza, submetido a duas etapas de inativação de vírus durante a sua produção.1 Nenhuma albumina é adicionada como estabilizante1. Os processos de purificação resultam em uma taxa de 1:1 de FVW para FVIII que é similar ao plasma normal1. O wilate® contém uma estrutura tripla de FVW e conteúdo de grandes multímeros de alto peso molecular similar ao plasma humano normal1. O wilate® é derivado exclusivamente de grandes reservatórios de plasma humano coletado de centros aprovados de doação de plasma2. O wilate® está disponível em apresentações de 500 IU e 1000 IU. O wilate® é indicado para a prevenção ou tratamento de hemorragia ou sangramento cirúrgico na doença von Willebrand (VWD), quando apenas a desmopressina (DDAVP) é ineficaz ou contraindicada, e para o tratamento e profilaxia em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita de fator VIII) 2.

-- Stadler M et al. Biologicals 2006; 34:281-8.

-- wilate® Resumo das Características dos Produtos.

