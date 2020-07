"Ele estava no Top 10 dos pedófilos mais procurados do mundo". Um pai de 40 anos, desconhecido pelos tribunais, foi detido em uma cidade no sudoeste da França, suspeito de ter sites de pornografia infantil acessíveis a "milhares de pessoas" na "darknet", a parte oculta da internet.

O suspeito "se tornou um dos dez alvos prioritários do mundo" na luta contra o abuso infantil, disse a promotora da República de Bordeaux, Frédérique Porterie, na segunda-feira.

Detido em 7 de julho em sua casa, em uma área rural do leste de Bordeaux (sudeste), o suspeito também é acusado de estuprar seus dois filhos pequenos, gravar os estupros e publicá-los on-line, de acordo com uma fonte próxima ao caso.

Esse homem, que reconheceu os fatos e está detido provisoriamente, "permitiu que milhares de usuários da Internet em todo o mundo acessassem fotografias e vídeos de pornografia infantil", explicou a promotora.

"Desconhecido dos serviços policiais e de justiça", ele apresenta "um perfil totalmente comum: casado, pai de família, integrado a uma profissão", que trabalha em uma comunidade local, disse uma fonte próxima ao caso à AFP.

"Ele era um superadministrador de portais de pornografia infantil que parece um homem totalmente normal", resume Eric Bérot, chefe do escritório central de Supressão da Violência contra Pessoas (OCRVP), a estrutura policial que realizou a investigação após o detectar em 2014.

Sua prisão é o resultado de "trabalho de cooperação internacional", enfatizou Eric Bérot. "Ele se comunicava apenas em inglês. Não tínhamos indicação de sua nacionalidade. Mais tarde, com a infiltração cibernética, conseguimos identificá-lo", explicou.

A polícia francesa realizou a investigação em colaboração com a Europol, a polícia europeia, que possui uma célula para combater as redes internacionais de pornografia infantil da darknet.

"Os serviços repressivos mundiais tinham como alvo um internauta há anos, que usava pseudônimo e administrava dois portais de pornografia infantil na darknet", disse a juíza Porterie à AFP, acrescentando que em 2007 ele já havia compartilhado nas redes, "fotos e vídeos de sua própria produção".

Por fim, os investigadores franceses "conseguiram identificar seu endereço IP", explicou.

O indivíduo foi acusado em 9 de julho por "crime organizado" e "posse e gravação" de imagens pornográficas infantis. Ele também é acusado de "estupro incestuoso de um menor por um ascendente" e "agressões sexuais incestuosas em um menor de 15 anos de idade por um ascendente", informou a promotoria em comunicado.

O homem, descrito como um "pedófilo ativo" por vários anos, segundo a fonte familiarizada com o caso, foi detido em sua casa, localizada a cerca de trinta quilômetros de Bordeux.

"No campo. Não é ali que se espera descobrir um dos principais administradores da área de pedofilia da darknet. Ele estava entre os 10 pedófilos mais procurados do mundo".

Durante a busca, os investigadores apreenderam equipamentos de informática em sua casa. "Para ser administrador, é necessário ter material, como servidores", diz a mesma fonte.