Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) anunciou hoje sua primeira lista anual do Future 50, que apresenta os 50 líderes da próxima geração que criam, constroem e transformam o mundo através de projetos notáveis. Os 50 jovens líderes de projeto em destaque na edição especialmente dedicada de julho/agosto da revista PM Network® representam a onda de mudança e talento em todo o mundo - um furacão de jovens prontos para remodelar o futuro e acelerar a inovação no aqui e agora. Os homenageados incluem conquistas inovadoras de pessoas de vários setores da indústria e países, incluindo a diretora Greta Gerwig, Laura Jones da Special Olympics e Miishe Addy da Jetstream Africa.

De acordo com o recente relatório do PMI Pulse of the Profession®, apenas 40% das empresas disseram que priorizam atrair e contratar a geração jovem de profissionais de projeto. Mas o que a lista do Future 50 destaca é que esta próxima geração será essencial para gerar valor para as empresas e a sociedade agora e no futuro.

"À medida que uma nova geração de líderes cresce no mundo inteiro, podemos observar que eles têm princípios e motivações adicionais quando comparados às gerações anteriores. As empresas já repensam como podem atrair, reter e ajudar a promover essa geração de talentos", disse Sunil Prashara, presidente e CEO do Project Management Institute. "Esta próxima geração de líderes de projeto assumiu um intenso compromisso de promover mudanças no mundo inteiro - desde um profundo senso de responsabilidade social e melhoria do ambiente até a diversidade e a inclusão. As 50 pessoas apresentadas nesta lista são alguns dos maiores criadores de mudanças de sua geração. Eles exemplificam o poder e as mudanças transformadoras que podem acontecer através de projetos."

Como parte da edição de julho/agosto da PM Network, o PMI entrevistou os vencedores do Future 50 deste ano, além de outros profissionais experientes no mundo inteiro para descobrir maneiras de incentivar a próxima geração de talentos. A edição também descreve seis regras para aproveitar o poder desses profissionais voltados para o futuro, incluindo desencadear uma cultura de aprendizado; acompanhar o ritmo do desenvolvimento; uma equipe de liderança mais motivadora e comunicativa; trabalho mais direcionado a propósitos; e feedback constante e iterativo.

Para identificar os homenageados do Future 50 deste ano, o PMI procurou centenas de especialistas e partes interessadas em todo o mundo para as indicações. Um comitê especial examinou os profissionais de projeto em ascensão e reduziu as opções. Depois disso, os finalistas foram pesquisados e/ou entrevistados individualmente para criar uma lista que representa todo o espectro de regiões, indústrias e realizações no The Project Economy - onde o trabalho se concentra cada vez mais na execução de projetos de grande e pequeno porte. Enquanto alguns homenageados são detentores de credenciais do Project Management Professional (PMP)®, outros nem se descrevem como gerentes de projeto. O que une o Future 50 é um compromisso com o trabalho do projeto como base de impacto positivo, para hoje e amanhã.

Para saber mais sobre a lista completa de homenageados e as regras para impulsionar esta próxima geração de talentos, visite PMI.org/Future50.

Os líderes do 50 Future a serem considerados são:*

-- Abdullah Seflan, Saudi Aramco

-- Ada Osakwe, Qantas

-- Adam Fahrenkopf, Google

-- Alagesan Hanippuya, RHB Banking Group

-- Andrew Walters, National Australia Bank

-- Arman Köklü, GE

-- Bilel Manai, Al Bawsala

-- Boyan Slat, The Ocean Cleanup

-- Rep. Bryan Steil, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos

-- Charlyn Johnson, ministro da justiça do Reino Unido

-- Diletta Invernizzi, Jacobs

-- Gabriel Costa Caldas, Alpha Ports

-- Geetha Gopal, Panasonic

-- Gillian Dowds, BAE Systems Maritime

-- Gregory Daniels, Zoom

-- Greta Gerwig, Diretor

-- Greta Thunberg, ativista das mudanças climáticas

-- Hayden Brown, Upwork

-- Janeen Blige, IBM

-- Jaspreet Dol, DXC

-- Jenk Oz, Thred

-- Jia Song, Didi

-- Jonathan Kadishson, Burns & McDonnell

-- Julissa Mateo Abad, Bunker

-- Kamil Mroz, UCB

-- Kaspar Korjus, PactumAI

-- Katerina Treppeschova, Facebook

-- Kenneth Harris II, NASA

-- Laura Jones, Special Olympics

-- Leanne Pittsford, Include.io/Lesbians Who Tech

-- Lijuan Gao, NICE

-- Marina Tranchitella, Sport Club Internacional

-- Miishe Addy, Jetstream Africa

-- Pascale Sablan, S9 Architecure

-- Rajesh Kumar Nalla, Techimax IT

-- Primeira-ministra Sanna Marin, Governo da Finlândia

-- Sevi Rich, BHP

-- Sitanshu Dash, Adobe

-- Stephen Xu, Alibaba

-- Taiwo Abraham, Horizant

-- Tamara Kotevska, Produtora de Documentários

-- Tiago Chavez Oliveira, Governo do Brasil

-- Tim Kaltwasser, Airbus

-- Vidhya Abhjith, Codewave Tech

-- Vihari Kanukollu, UrbanKisaan

-- Wanja Murekio, Safaricom

-- Whitney Wolfe Herd, Bumble

-- Ye Fei, ZTE

-- Yingjin Liu, DSM

-- Yoftahe Yohannes, Ericsson

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para os profissionais que consideram o gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Através da defesa de direitos, colaboração, educação e pesquisa globais, o PMI trabalha para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a The Project Economy: a economia do futuro em que o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos. Agora com 50 anos de realizações, o PMI trabalha em quase todos os países do mundo para aprimorar carreiras, melhorar o sucesso empresarial e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projeto através de padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, ferramentas melhores, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.comwww.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

