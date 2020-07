El Salvador registra quase 10.000 casos de COVID-19 e Bukele pede precaução

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pediu à população, nesta segunda-feira (13), que redobre as medidas de precaução, no momento em que o país atinge 9.978 casos de COVID-19.

"Amanhã (terça-feira), certamente vamos passar dos (10.000) casos confirmados, no nosso país", alertou Bukele, no Twitter.

"A possibilidade de se contaminar é bem maior do que antes", acrescentou.

Ele pediu aos salvadorenhos que tomem "todas as medidas de precaução possíveis" para evitar o contágio, o qual pressiona cada vez mais a capacidade de atendimento dos hospitais.

Nas últimas 24 horas, El Salvador registrou 304 novas infecções, o maior número de casos em um único dia.

Com 6,6 milhões de habitantes em um território de 20.742 km2, El Salvador acumula 9.978 casos do novo coronavírus, com 267 mortos e 5.732 curadas da doença.

Na semana passada, a ONG Médicos sem Fronteiras alertou sobre o aumento do número de mortos pela pandemia na capital, San Salvador, e advertiu sobre o possível colapso do sistema de saúde.

O país não conseguiu manter uma quarentena domiciliar obrigatória, em vigor de 21 de março a 13 de junho, devido a diferenças entre o governo e a Assembleia Legislativa (congresso).

Diante do aumento de casos e de óbitos, o governo adiou, porém, o início da segunda fase de reabertura da economia, prevista para 7 de julho.