Lutas de sumô voltam a ter público, apesar de novos casos da COVID-19 no Japão

A Associação Japonesa de Sumô anunciou nesta segunda-feira (13) que permitirá a presença de público num torneio da modalidade em julho em Tóquio, apesar do recente aumento nos casos de coronavírus na capital.

Serão autorizados a entrar nas instalações cerca de 2.500 espectadores por dia, 25% da capacidade do local, para assistir a essa competição que vai durar duas semanas, adiada para 19 de julho devido à pandemia, segundo informações no site do órgão regulador do esporte.

Será o primeiro 'basho' (torneio) desde janeiro. Normalmente, existem seis competições por ano no Japão.

O torneio de maio foi cancelado, enquanto o anterior foi realizado a portas fechadas, com alguns rituais modificados para seguir um protocolo sanitário.

Em maio, um lutador de sumô de 28 anos faleceu após pegar o vírus.

Tóquio está experimentando uma nova onda de infecções de COVID-19, com um recorde na semana passada de 243 em um dia.

O governo suspendeu o estado de emergência decretado para conter o vírus, mas a população continua sendo aconselhada a seguir um protocolo de saúde e regulamentos de distância social.