Sul-coreano é preso em Hong Kong por violar quarentena repetidamente

Um sul-coreano que violou sua quarentena em duas ocasiões, pulou pela janela de um micro-ônibus em uma tentativa de escapar enquanto era transferido para um centro do governo, onde cumpria o confinamento - informou a polícia de Hong Kong nesta segunda-feira (13).

A polícia disse que o homem de 39 anos pulou da janela de emergência do micro-ônibus em meio a uma rua muito movimentada, mas foi rapidamente detido por um policial a bordo do veículo.

A imprensa local afirma que o homem chegou a Hong Kong na quinta-feira e teria de cumprir 14 dias de isolamento em um hotel de Kowloon.

Na manhã deste domingo (12), porém, ele saiu do hotel e foi detido quando voltou à noite, antes de ser transferido a um hospital após mostrar indícios de febre.

Então, fugiu do hospital e foi capturado, novamente, hoje pela manhã.

A multa por violar as medidas do coronavírus pode chegar a até seis meses de prisão e uma multa de HK$25,000 (US$ 3.200 dólares).

Pelo menos 17 pessoas foram presas e condenadas a até três meses de prisão desde o início das medidas de combate à COVID-19.