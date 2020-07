Ex-diplomata dos EUA vai à Venezuela para falar com Maduro sobre prisioneiros

Bill Richardson, um ex-diplomata dos EUA que liderou negociações para presos de alto perfil, anunciou nesta segunda-feira (13) que se reunirá com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para buscar a libertação de prisioneiros americanos.

O escritório deste político democrata informou que a viagem ocorre "a pedido de várias famílias de americanos detidos".

"Ele se reunirá com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para discutir a situação dos prisioneiros americanos e outros assuntos humanitários relacionados à COVID-19", informou no Twitter o Centro Richardson.

Richardson, ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU, que também foi governador do Novo México, fala um espanhol fluente e embarcou em várias missões para ajudar os prisioneiros americanos detidos no exterior, gerando inquietação entre os membros mais duros do governo de Trump.