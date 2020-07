Analog Devices comprará a rival Maxim Integrated por US$ 20,91 bilhões

A empresa americana de semicondutores Analog Devices (ADI) anunciou a compra da rival Maxim Integrated em uma transação ações avaliada em 20,91 bilhões de dólares, anunciaram as empresas nesta segunda-feira.

Com a aquisição, um dos maiores negócios do ano, será criada uma empresa com valor combinado de 68 bilhões de dólares e volume de negócios de 8,2 bilhões de dólares.

"A força da Maxim los mercados de centros de dados e automóveis, combinados com a força da ADI nos amplos mercados industrial, de comunicações e saúde digital são altamente complementares", afirmaram as empresas em um comunicado.

Com os preços das cotações de sexta-feira, a Maxim tinha valor de mercado de 17 bilhões de dólares e a ADI de US$ 48 bilhões.

As empresas esperam concluir o negócio, que precisa da aprovação das agências reguladoras, em 2021.