Comunicado do Business Wire :Hilton

Por mais de 100 anos, os hotéis Hilton em todo o mundo têm sido o palco para os eventos, reuniões e encontros de entretenimento mais cobiçados e importantes do mundo, de premiações repletas de estrelas e cenários cinematográficos à convenções políticas dinâmicas, conferências globais e casamentos deslumbrantes. Essa tradição permanece até hoje, mesmo que a uma distância segura.

Para incorporar práticas seguras de viagem em grupo e aprimorar a experiência atual de eventos, a Hilton anunciou hoje um programa global, líder na indústria da hospitalidade, de limpeza e atendimento ao cliente, específico para reuniões e eventos. O Hilton EventReady com CleanStay é a próxima etapa do recém-lançado Hilton CleanStay e foi desenvolvido com base em extensa pesquisa e feedback.

"Na Hilton, sempre acreditamos no poder das conexões pessoais e nos orgulhamos das experiências incríveis que nossas equipes criam em parceria com profissionais de eventos", disse Chris Nassetta, Presidente e CEO da Hilton. "No novo normal de hoje, sabemos que as pessoas que planejam e participam de eventos de qualquer dimensão estão focadas em sua saúde e segurança. O Hilton EventReady oferece soluções inovadoras para todas as etapas da experiência do evento, da flexibilidade nos protocolos de planejamento e distanciamento físico à transparência nas políticas de limpeza e opções inspiradoras de cardápio."

Os princípios-chave do programa Hilton EventReady com CleanStay incluem:

-- Protocolos de limpeza: O programa expande os rigorosos padrões de higiene do recém-lançado programa Hilton CleanStay, abrangendo todos os pontos de contato da experiência de reunião. Isso inclui lacres para as portas dos quartos e das salas de reuniões, estações de higienização em áreas públicas e espaços para reuniões e o Checklist EventReady.

-- Reservas flexíveis: Pensando na importância da flexibilidade, trabalharemos em conjunto com os clientes para alinhar os objetivos da reunião, fornecendo: Preços, opções de espaço e termos de contrato flexíveis; Ofertas e disposição para atender às necessidades dos clientes, como contratos simplificados para pequenas reuniões; O Hilton EventReady Playbook, que fornece orientações especializadas e recursos selecionados sobre temas como reuniões híbridas, que unem espectadores locais e remotos, configurações diferentes de salas e propostas de Networking Criativo.

-- Soluções seguras e socialmente responsáveis: Para organizar reuniões e eventos de forma responsável, os Membros da Equipe Hilton trabalharão em conjunto com os clientes para cumprir os objetivos das reuniões e, ao mesmo tempo, abordar questões de saúde e meio ambiente. Isso inclui a apresentação de configurações de reuniões com distanciamento físico e serviço de refeições criativos, criação de menus inovadores de comidas e bebidas e o compartilhamento de soluções de impacto ambiental avaliadas pela LightStay, a premiada plataforma de mensuração de responsabilidade corporativa da Hilton.

Cada experiência de reunião e evento tem o respaldo da hospitalidade Hilton e de Membros da Equipe dedicados, que buscam superar as expectativas dos clientes - tanto dos organizadores de eventos como dos participantes - da reserva ao faturamento.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder em hospitalidade, com um portfólio de 18 marcas de classe mundial, abrangendo mais de 6.100 propriedades e mais de 977.000 quartos em 118 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história, conquistou uma posição de destaque na lista dos Melhores Locais de Trabalho do Mundo em 2019 e foi considerada Líder Global da Indústria em 2019 nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones. Através do premiado programa de fidelidade Hilton Honors, mais de 106 milhões de membros que reservam diretamente com a Hilton podem ganhar pontos por estadas em hotéis e experiências, além de benefícios instantâneos, incluindo check-in digital com seleção de quartos, Digital Key (chave digital) e Connected Room. Visite o newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se à Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

